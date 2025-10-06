المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الاتحاد الإيطالي: نشعر بالغضب لكننا غير قادرين على الانسحاب أمام الكيان الصهيوني

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:53 م 06/10/2025
إيطاليا

منتخب إيطاليا

عاد جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إلى الرد على المطالبات الجماهيرية بالانسحاب من مواجهة الكيان الصهيوني في تصفيات كأس العالم 2026.

ويبتعد منتخب إيطاليا تحت قيادة المدرب جينارو جاتوزو بـ6 نقاط عن المتصدر النرويجي في المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

رئيس الاتحاد الإيطالي يتحدث عن مواجهة الكيان الصهيوني

فاز المنتخب الإيطالي (5-4) على الكيان الصهيوني في مباراة جمعتهما خلال أسبوع فيفا الأخير ضمن تصفيات كأس العالم.

وقبل المباراة، عبر جاتوزو عن استيائه من مواجهة الكيان الصهيوني، أما أثناءها، رفعت جماهير المنتخب الإيطالي لافتات احتجاجية، فيما دخل اللاعبون أنفسهم في مشاجرة بالأيدي، بعد صافرة النهاية.

وطالبت رابطة المدربين الإيطاليين بالانسحاب من مواجهة الكيان الصهيوني، أكتوبر المقبل، بسبب الجرائم التي يرتكبها في قطاع غزة.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في تصريحات نشرها موقع توتو ميركاتو ويب: "كنت واضحًا جدًا بشأن مباراتنا ضد الكيان الصهيوني.. هناك فرق واضح بين دوري كمواطن ورجل في هذا العالم يشعر بالغضب الشديد مما نراه جميعًا في قطاع غزة، وبين المسؤولية الرياضية التي أتحملها".

وأضاف: "سنلعب ضد الكيان الصهيوني، ولن ننسحب، وسنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة".

وكان جرافينا نفسه قال في وقت سابق، ردًا على مطالبات قطاع كبير من الجماهير الإيطالية: "عدم اللعب يعني عدم المشاركة في كأس العالم.. لا يمكننا أن ننسحب، ونسهل الأمور بهذا الشكل على الكيان الصهيوني".

وأبرز الموقع الإيطالي أن عددًا من اتحادات الكرة المحلية في أوروبا، من بينها الإسباني، تسعى إلى استبعاد الكيان الصهيوني من الرياضة الدولية، على غرار ما حدث لروسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، بصدد التصويت على قرار تعليق مشاركة الكيان الصهيوني في مسابقات كرة القدم، قبل أن يؤجل ذلك بسبب تدخل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما أشارت شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية.

وفي النرويج، طالب الاتحاد المحلي لكرة القدم باستبعاد الكيان الصهيوني، ثم أكد على تخصيص العوائد المالية من إيرادات مباراتهما في تصفيات كأس العالم 2026 لدعم قطاع غزة.

مباراة إيطاليا القادمة
تصفيات كأس العالم إيطاليا

