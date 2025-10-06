المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد استبعاد باركولا.. بيان غاضب من باريس سان جيرمان ضد الاتحاد الفرنسي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:32 م 06/10/2025
باركولا

برادلي باركولا - لاعب منتخب فرنسا

أصدر نادي باريس سان جيرمان، بيانًا رسميًا، مستخدمًا فيه لهجة حادة ضد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بسبب اللاعب برادلي باركولا.

واستبعد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، برادلي باركولا، من معسكر شهر أكتوبر الذي يخوض خلاله مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026، بسبب إصابة في أوتار الفخذ اليمنى بحسب ما ذكر في بيان رسمي.

بيان غاضب من باريس سان جيرمان

انتقد باريس سان جيرمان في بيان رسمي ما قاله الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في خبر استبعاد برادلي باركولا، إذ كتب عبر الموقع الرسمي أن السبب يعود إلى إصابة مزمنة يعاني منها صاحب الـ23 عامًا.

وأوضح بيان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن باركولا يشكو من إصابة مزمنة، تعرض لها ضد أتالانتا.

ورد باريس سان جيرمان عبر بيان رسمي، جاء فيه: "يعرب النادي عن دهشته من البيان الذي نشره الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشأن حالة باركولا.. المعلومات الواردة لا تتطابق إطلاقًا مع التقارير الطبية التي قدمناها".

وأضاف: "تم إرسال تقرير طبي مفصل إلى المنتخب الفرنسي قبل انضمام باركولا، ولم يتضمن أي إشارة لوجود إصابة مزمنة".

وأتم: "السرية الطبية يجب أن تحترم من أجل مصلحة جميع الأطراف".

وكان باريس سان جيرمان اشتبك مع الاتحاد الفرنسي في سبتمبر الماضي، إذ اعتبر النادي أن المنتخب تسبب في إصابة كل من عثمان ديمبيلي وديزيري دوي، قبل أن يرد المدرب ديديه ديشامب بأن الطرفين ليسا خصومًا.

مباراة فرنسا القادمة
باريس سان جيرمان منتخب فرنسا برادلي باركولا

