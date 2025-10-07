ديشامب يسخر من انتقال كومان إلى النصر السعودي

لم تمر عودة كينجسلي كومان إلى معسكر المنتخب الفرنسي دون إثارة الجدل، بعدما وجه له المدير الفني ديدييه ديشامب انتقادات غير مباشرة بشأن انتقاله إلى نادي النصر السعودي.

مدرب فرنسا ينتقد كومان بعد انتقاله إلى النصر

وبحسب موقع "فوت ميركاتو"، فإن ديشامب استقبل لاعبه بابتسامة ممزوجة بالسخرية، قائلاً: "سيد كينج، كيف كانت عطلتك؟"، في إشارة تهكمية إلى انتقال الجناح البالغ من العمر 29 عامًا إلى الدوري السعودي.

ورد كومان، الذي انضم مؤخرًا إلى النصر قادمًا من بايرن ميونيخ، قائلاً: "علينا الذهاب للعب في بغداد"، في إشارة إلى مواجهة فريقه أمام الزوراء العراقي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2 مطلع أكتوبر الجاري.

ومنذ وصوله إلى السعودية، قدم كومان أداءً لافتًا مع النصر، حيث سجل 3 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة خلال 9 مباريات في مختلف البطولات.

ماهو موعد مباراة منتخب فرنسا المقبلة؟

يذكر أن المنتخب الفرنسي، متصدر المجموعة الرابعة في تصفيات كأس العالم 2026، يستعد لمواجهة أذربيجان يوم الجمعة المقبل، قبل أن يحل ضيفًا على أيسلندا بعد ثلاثة أيام.