مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

- -
22:30
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

الدوري المصري الممتاز - سيدات
المصري

المصري

0 5
15:30
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

2 0
15:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

8 0
15:30
انبي

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
إس أي كا إف سـي الرياضي

إس أي كا إف سـي الرياضي

0 0
15:30
بالم هيلز

بالم هيلز

الدوري المصري الممتاز - سيدات
زد

زد

0 0
15:30
رع

رع

ديشامب يسخر من انتقال كومان إلى النصر السعودي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:54 م 07/10/2025
كومان

كينجسلي كومان

لم تمر عودة كينجسلي كومان إلى معسكر المنتخب الفرنسي دون إثارة الجدل، بعدما وجه له المدير الفني ديدييه ديشامب انتقادات غير مباشرة بشأن انتقاله إلى نادي النصر السعودي.

مدرب فرنسا ينتقد كومان بعد انتقاله إلى النصر

وبحسب موقع "فوت ميركاتو"، فإن ديشامب استقبل لاعبه بابتسامة ممزوجة بالسخرية، قائلاً: "سيد كينج، كيف كانت عطلتك؟"، في إشارة تهكمية إلى انتقال الجناح البالغ من العمر 29 عامًا إلى الدوري السعودي.

ورد كومان، الذي انضم مؤخرًا إلى النصر قادمًا من بايرن ميونيخ، قائلاً: "علينا الذهاب للعب في بغداد"، في إشارة إلى مواجهة فريقه أمام الزوراء العراقي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2 مطلع أكتوبر الجاري.

ومنذ وصوله إلى السعودية، قدم كومان أداءً لافتًا مع النصر، حيث سجل 3 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة خلال 9 مباريات في مختلف البطولات.

ماهو موعد مباراة منتخب فرنسا المقبلة؟

يذكر أن المنتخب الفرنسي، متصدر المجموعة الرابعة في تصفيات كأس العالم 2026، يستعد لمواجهة أذربيجان يوم الجمعة المقبل، قبل أن يحل ضيفًا على أيسلندا بعد ثلاثة أيام.

منتخب فرنسا النصر السعودي كينجسلي كومان ديدييه ديشامب

