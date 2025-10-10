المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

- -
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب السودان

جنوب السودان

0 5
16:00
السنغال

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
19:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السودان

السودان

0 0
16:00
موريتانيا

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
رواندا

رواندا

- -
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
سيشيل

سيشيل

0 7
16:00
كوت ديفوار

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

2 1
02:00
كوريا الجنوبية - شباب

كوريا الجنوبية - شباب

يعود إلى برشلونة.. استبعاد داني أولمو من قائمة إسبانيا بسبب الإصابة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:36 م 10/10/2025
أولمو

داني أولمو لاعب منتخب إسبانيا وفريق برشلونة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، استبعاد داني أولمو من قائمة المنتخب، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية تعرضه لإصابة عضلية في القدم اليسرى.

إصابة داني أولمو

وقال الاتحاد الإسباني في بيان رسمي: "وصل داني أولمو إلى المعسكر الإثنين الماضي، وهو يعاني من إرهاق بدني، وفقًا لتقرير برشلونة".

أضاف: "تحسن داني أولمو تدريجيًا وكان من المفترض أن يشارك في الحصة التدريبية اليوم، لكنه اشتكى من ألام عضلية في القدم اليسرى".

واصل: "بناء على ذلك خضع اللاعب لفحوصات طبية جديدة، وتبين أنه يعاني من إصابة عضلية وتم إبلاغ برشلونة".

اختتم تصريحاته: "سيبدأ أولمو البرنامج التأهيلي في معسكر إسبانيا، على أن يعود لبرشلونة غدًا السبت، بينما تسافر البعثة إلى إلتشي لمواجهة جورجيا".

ويلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره الجورجي، مساء غد السبت، في إطار تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في مدينة إلتش، ثم يستضيف بلغاريا، مساء الثلاثاء المقبل، لكن في مدينة بلد الوليد.

مباراة إسبانيا القادمة
تصفيات كأس العالم برشلونة منتخب إسبانيا داني أولمو

