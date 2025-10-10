أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، استبعاد داني أولمو من قائمة المنتخب، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية تعرضه لإصابة عضلية في القدم اليسرى.

إصابة داني أولمو

وقال الاتحاد الإسباني في بيان رسمي: "وصل داني أولمو إلى المعسكر الإثنين الماضي، وهو يعاني من إرهاق بدني، وفقًا لتقرير برشلونة".

أضاف: "تحسن داني أولمو تدريجيًا وكان من المفترض أن يشارك في الحصة التدريبية اليوم، لكنه اشتكى من ألام عضلية في القدم اليسرى".

واصل: "بناء على ذلك خضع اللاعب لفحوصات طبية جديدة، وتبين أنه يعاني من إصابة عضلية وتم إبلاغ برشلونة".

اختتم تصريحاته: "سيبدأ أولمو البرنامج التأهيلي في معسكر إسبانيا، على أن يعود لبرشلونة غدًا السبت، بينما تسافر البعثة إلى إلتشي لمواجهة جورجيا".

ويلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره الجورجي، مساء غد السبت، في إطار تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في مدينة إلتش، ثم يستضيف بلغاريا، مساء الثلاثاء المقبل، لكن في مدينة بلد الوليد.