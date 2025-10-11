تصفيات كأس العالم 2026.. إسبانيا تعير جورجيا بسهولة

فاز منتخب إسبانيا بنتيجة 2-0 أمام جورجيا، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.

وأقيمت مباراة إسبانيا نظيره وجورجيا، على ملعب مانيول فاليرو، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وحقق منتخب إسبانيا العلامة الكاملة، بالفوز في أول 3 مباريات.

ويتصدر منتخب إسبانيا ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، فيما يأتي منتخب جورجيا في المركز الثالث بـ 3 نقاط.

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة بتصفيات كأس العالم، بجانب كل من، جورجيا، وتركيا، وبلغاريا.

وجاء تشكيل إسبانيا في المباراة كالتالي:

حارس المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: بيدرو بورو - لي نورماند - باو كوبارسي - مارك كوكوريلا

خط الوسط: مارتن زوبمندي - بيدري - ميكيل ميرينو

خط الهجوم: يريمي - فيران توريس - أويارزابال.

تفاصيل المباراة

وسجل يريمي هدف إسبانيا الأول في الدقيقة 15، بعد إسناد الكرة من لي نورماند أمام منطقة الجزاء، ليصوب في المرمى.

واحتسب حكم اللقاء لركلة جزاء لصالح فيران توريس بعد عرقلته من جانب مامارداشيفيلي حارس مرمى جورجيا.

وأهدر فيران توريس ركلة جزاء في الدقيقة 29، حيث تصدى لها مامارداشيفيلي.

وفي الدقيقة 55 حرم القائم منتخب إسبانيا من الهدف الثاني، حيث صوب أويارزابال كرة قوية ارتطمت بالقائم ثم ارتدت ليصوب توريس كرة أخرى ارتطمت بالفائم أيضًا.

وسجل أويارزابال الهدف الثاني بـ إسبانيا في الدقيقة 64، من تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك.

وأتيحت فرصة الهدف الثالث لـ إسبانيا في الدقيقة 68، حيث صوب كوكوريلا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتمر الكرة من أمام مامارداشيفيلي وكذلك من أمام فيران توريس الخالي من الرقابة أمام المرمى.

واستمر منتخب إسبانيا في السيطرة والاستحواذ على الكرة في وسط ملعب جورجيا، مع محاولات مستمرة على المرمى.