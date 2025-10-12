المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رونالدو يهدر ونيفيز ينقذ الموقف.. البرتغال تواصل انتصاراتها في تصفيات المونديال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:23 م 11/10/2025 تعديل في 12/10/2025
رونالدو

البرتغال تواجه أيرلندا بحثًا عن الفوز الثالث تواليًا

حقق منتخب البرتغال فوزًا صعبًا على ضيفه أيرلندا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب "خوسيه ألفالادي" بمدينة لشبونة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

البرتغال تنجو في الوقت القاتل أمام أيرلندا بهدف نيفيز

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 91 بتوقيع روبن نيفيز، نجم الهلال السعودي، الذي منح منتخب بلاده ثلاث نقاط غالية في سباق التأهل إلى المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ورغم السيطرة الكاملة للبرتغال على مجريات اللقاء، إلا أن رجال المدرب روبيرتو مارتينيز واجهوا مقاومة قوية من الدفاع الأيرلندي، حيث أطلق المنتخب البرتغالي 30 محاولة هجومية، من بينها 6 تسديدات على المرمى، دون أن يتمكن من التسجيل حتى اللحظات الأخيرة.

وتألق الحارس الأيرلندي كويمين كيليهير، الذي وقف سدًا منيعًا أمام محاولات كريستيانو رونالدو، فيتينيا، روبن نيفيز، نونو مينديس، وبرناردو سيلفا، كما تصدى ببراعة لركلة جزاء نفذها رونالدو في الدقيقة 75، فيما حرم القائم نجم النصر السعودي من التسجيل بعد تصويبة قوية.

بهذا الانتصار، رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد أيرلندا عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

ويخوض المنتخب البرتغالي مواجهته القادمة أمام المجر يوم الثلاثاء المقبل، حيث يكفيه الفوز لضمان التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بينما تلتقي أيرلندا مع أرمينيا في نفس الجولة.

للاطلاع على جدول ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا

كريستيانو رونالدو تصفيات أوروبا تصفيات كأس العالم 2026 المنتخب البرتغالي منتخب أيرلندا البرتغال ضد أيرلندا تشكيل البرتغال

