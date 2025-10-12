حقق منتخب البرتغال فوزًا صعبًا على ضيفه أيرلندا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب "خوسيه ألفالادي" بمدينة لشبونة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

البرتغال تنجو في الوقت القاتل أمام أيرلندا بهدف نيفيز

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 91 بتوقيع روبن نيفيز، نجم الهلال السعودي، الذي منح منتخب بلاده ثلاث نقاط غالية في سباق التأهل إلى المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ورغم السيطرة الكاملة للبرتغال على مجريات اللقاء، إلا أن رجال المدرب روبيرتو مارتينيز واجهوا مقاومة قوية من الدفاع الأيرلندي، حيث أطلق المنتخب البرتغالي 30 محاولة هجومية، من بينها 6 تسديدات على المرمى، دون أن يتمكن من التسجيل حتى اللحظات الأخيرة.

وتألق الحارس الأيرلندي كويمين كيليهير، الذي وقف سدًا منيعًا أمام محاولات كريستيانو رونالدو، فيتينيا، روبن نيفيز، نونو مينديس، وبرناردو سيلفا، كما تصدى ببراعة لركلة جزاء نفذها رونالدو في الدقيقة 75، فيما حرم القائم نجم النصر السعودي من التسجيل بعد تصويبة قوية.

بهذا الانتصار، رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد أيرلندا عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

ويخوض المنتخب البرتغالي مواجهته القادمة أمام المجر يوم الثلاثاء المقبل، حيث يكفيه الفوز لضمان التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بينما تلتقي أيرلندا مع أرمينيا في نفس الجولة.

