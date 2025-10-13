المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
19:00
فنلندا

فنلندا

بعد استبعاد مبابي.. ديشامب يكشف عن قائد منتخب فرنسا أمام أيسلندا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:17 م 12/10/2025
ديديه ديشامب

ديشامب

كشف ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن اللاعب الذي سيرتدي شارة قيادة الفريق خلال مباراة أيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب فرنسا مع نظيره الأيسلندي، يوم الإثنين، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

ديشامب يكشف عن قائد منتخب فرنسا أمام أيسلندا

أكد ديشامب مدرب منتخب فرنسا، أن مايك ماينان حارس مرمى "الديوك"، هو من سيرتدي شارة القيادة بعد استبعاد كيليان مبابي من معسكر المنتخب.

وغادر مبابي معسكر منتخب فرنسا، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مباراة أذربيجان في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال ديشامب في تصريحات لـ"تيليفوت": "مايك ماينان سيكون قائدًا للفريق، لقد تولى المسؤولية بعد خروج كيليان".

وكان ماينان حصل على شارة قيادة منتخب فرنسا بعد خروج مبابي بديلا في مباراة أذربيجان.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي سيرتدي فيها ماينان شارة قيادة منتخب فرنسا منذ بداية المباراة، خلال 36 مباراة خاضها مع منتخب "الديوك".

مباراة فرنسا القادمة
فرنسا مبابي ديشامب تصفيات كأس العالم 2026 أيسلندا مايك ماينان

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

