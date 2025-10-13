كشف ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن اللاعب الذي سيرتدي شارة قيادة الفريق خلال مباراة أيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب فرنسا مع نظيره الأيسلندي، يوم الإثنين، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

ديشامب يكشف عن قائد منتخب فرنسا أمام أيسلندا

أكد ديشامب مدرب منتخب فرنسا، أن مايك ماينان حارس مرمى "الديوك"، هو من سيرتدي شارة القيادة بعد استبعاد كيليان مبابي من معسكر المنتخب.

وغادر مبابي معسكر منتخب فرنسا، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مباراة أذربيجان في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال ديشامب في تصريحات لـ"تيليفوت": "مايك ماينان سيكون قائدًا للفريق، لقد تولى المسؤولية بعد خروج كيليان".

وكان ماينان حصل على شارة قيادة منتخب فرنسا بعد خروج مبابي بديلا في مباراة أذربيجان.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي سيرتدي فيها ماينان شارة قيادة منتخب فرنسا منذ بداية المباراة، خلال 36 مباراة خاضها مع منتخب "الديوك".