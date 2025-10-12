يبحث المدرب لويس دي لا فوينتي عن معادلة أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ منتخب إسبانيا، إذ تفصله مباراة واحدة فقط.

ويواصل دي لا فوينتي قيادة المنتخبات الوطنية الإسبانية منذ 12 عامًا، ليتولى تدريب المنتخبات تحت 19 عامًا و18 عامًا و21 عامًا على الترتيب، قبل أن يشرف على المنتخب الأول بداية من عام 2023.

مباراة واحدة تفصل منتخب إسبانيا

تجنب المنتخب الإسباني الهزيمة في آخر 28 مباراة رسمية مع المدرب لويس دي لا فوينتي، بعد استثناء المباريات الودية.

وأصبح منتخب إسبانيا على بعد مباراة واحدة من معادلة أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخه، ما يمكن أن يتحقق بعد غدٍ الثلاثاء، على أرضه، عندما يستضيف بلغاريا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستطيع المنتخب الإسباني أن يحطم رقمه القياسي في أسبوع فيفا المقبل، إذا فاز أو تعادل أمام جورجيا، خارج أرضه.

أطول سلسلة لا هزيمة

حقق منتخب إسبانيا أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخه بين 2010 و2013، عندما تمكن من إنهاء 29 مباراة رسمية متتالية دون أن يخسر أيًا منها.

وبدأت سلسلة إسبانيا التاريخية مع المدرب المخضرم فيسينتي ديل بوسكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2010 أمام هندوراس، عقب الخسارة (1-0) أمام سويسرا في الجولة الافتتاحية، لتستمر بعد ذلك حتى نهائي كأس القارات.

وخسر منتخب إسبانيا آنذاك في نهائي كأس القارات 2013 أمام البرازيل، بثلاثية نظيفة.

وفي السلسلة الجارية مع المدرب لويس دي لا فوينتي، لم يخسر منتخب إسبانيا أي مباراة رسمية في المباريات الـ28 السابقة، بالتحديد منذ الهزيمة (2-0) أمام إسكتلندا في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا، يورو 2024.