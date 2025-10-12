المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
19:00
فنلندا

فنلندا

تفصله مباراة واحدة.. دي لا فوينتي يطارد أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ إسبانيا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:05 م 12/10/2025
دي لا فوينتي

لويس دي لا فوينتي - مدرب منتخب إسبانيا

يبحث المدرب لويس دي لا فوينتي عن معادلة أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ منتخب إسبانيا، إذ تفصله مباراة واحدة فقط.

ويواصل دي لا فوينتي قيادة المنتخبات الوطنية الإسبانية منذ 12 عامًا، ليتولى تدريب المنتخبات تحت 19 عامًا و18 عامًا و21 عامًا على الترتيب، قبل أن يشرف على المنتخب الأول بداية من عام 2023.

مباراة واحدة تفصل منتخب إسبانيا

تجنب المنتخب الإسباني الهزيمة في آخر 28 مباراة رسمية مع المدرب لويس دي لا فوينتي، بعد استثناء المباريات الودية.

وأصبح منتخب إسبانيا على بعد مباراة واحدة من معادلة أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخه، ما يمكن أن يتحقق بعد غدٍ الثلاثاء، على أرضه، عندما يستضيف بلغاريا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستطيع المنتخب الإسباني أن يحطم رقمه القياسي في أسبوع فيفا المقبل، إذا فاز أو تعادل أمام جورجيا، خارج أرضه.

أطول سلسلة لا هزيمة

حقق منتخب إسبانيا أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخه بين 2010 و2013، عندما تمكن من إنهاء 29 مباراة رسمية متتالية دون أن يخسر أيًا منها.

وبدأت سلسلة إسبانيا التاريخية مع المدرب المخضرم فيسينتي ديل بوسكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2010 أمام هندوراس، عقب الخسارة (1-0) أمام سويسرا في الجولة الافتتاحية، لتستمر بعد ذلك حتى نهائي كأس القارات.

وخسر منتخب إسبانيا آنذاك في نهائي كأس القارات 2013 أمام البرازيل، بثلاثية نظيفة.

وفي السلسلة الجارية مع المدرب لويس دي لا فوينتي، لم يخسر منتخب إسبانيا أي مباراة رسمية في المباريات الـ28 السابقة، بالتحديد منذ الهزيمة (2-0) أمام إسكتلندا في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

مباراة إسبانيا القادمة
منتخب إسبانيا تصفيات كأس العالم 2026 لويس دي لا فوينتي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

