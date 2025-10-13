اكتفى المنتخب السلوفيني بالتعادل سلبيًا على أرضه أمام سويسرا، مساء اليوم الإثنين، في مباراة جلس خلالها اللاعب نيتس جراديشار بين البدلاء.

والتقى المنتخبان السلوفيني والسويسري هذا المساء على ملعب ستوزيتسه، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

سلوفينيا تتعادل مع سويسرا

شهد الشوط الأول غياب الفرص الهجومية المحققة سواءً لسلوفينيا أو سويسرا.

وفي الشوط الثاني، هدد بنيامين سيسكو مرمى سويسرا في الدقيقة 71 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، مرت لسوء حظه بجانب القائم الأيسر.

ورد المنتخب السويسري بفرصة خطيرة في الدقيقة 82، حيث تألق الحارس يان أوبلاك في التصدي لتسديدة مانزامبي.

تحت أنظار جراديشار

ظل جراديشار على مقاعد بدلاء سلوفينيا طيلة الدقائق الـ90.

وكان جراديشار ظهر أساسيًا في مباراة سلوفينيا الماضية ضد كوسوفو، إذ منحه المدرب ماتز كيك الثقة، قبل استبداله عند حدود الدقيقة 63 في مباراة انتهت أيضًا (0-0)

ترتيب مجموعة سلوفينيا في تصفيات كأس العالم

1) سويسرا: 10 نقاط

2) كوسوفو: 7 نقاط

3) سلوفينيا: 3 نقاط

4) السويد: نقطة واحدة

ومع تبقي جولتين فقط، فقد منتخب سلوفينيا فرصة التأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026، لكن الأمل ما زال قائمًا بشأن إمكانية احتلال الوصافة التي تؤهله إلى الملحق الأوروبي.