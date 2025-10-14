المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
استعدادات مكثفة وقناصة على الأسطح.. مباراة إيطاليا والكيان الصهيوني تحت التشديد الأمني

د ب أ

كتب - د ب أ

03:47 م 14/10/2025
إيطاليا

منتخب إيطاليا

تشهد مدينة أوديني الإيطالية استعدادات أمنية مكثفة قبل مباراة إيطاليا ضد الكيان الصهيوني في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقام مباراة إيطاليا ضد الكيان الصهيوني في تمام الساعة 9:45 مساء اليوم الثلاثاء من منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن أصوات المروحيات، التي تراقب المدينة الإيطالية، انتشرت منذ صباح اليوم، قبل ساعات من انطلاق مباراة إيطاليا ضد إسرائيل التي ستقام على ملعب فريولي.

وأضافت أن القناصين تواجدوا على سطح الفندق الذي يقيم فيه منتخب الكيان الصهيوني بمدينة أوديني الإيطالية.

وتم تصنيف المباراة ضمن فئة المخاطر القصوى، رغم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب التي استمرت عامين في غزة.

ومن المقرر انطلاق مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط المدينة الإيطالية قبل عدة ساعات من انطلاق المباراة، ومن المتوقع أن يجتمع فيها حوالي عشرة آلاف شخص.

وقررت العديد من المحلات والمطاعم عدم فتح أبوابها اليوم، وهناك قواعد صارمة للمتاجر التي ستفتح، تشمل إزالة أي أثاث خارجي أو أشياء أخرى قد تستخدم كسلاح محتمل.

وسيتم اصطحاب حافلة منتخب الكيان الصهيوني إلى الملعب بأقصى إجراءات أمنية، كما سيكون هناك قناصة على سطح الملعب بالإضافة إلى وجود أمني مكثف من الشرطة والجيش.

والتقى المنتخب الإيطالي مع نظيره الإسرائيلي قبل عام في أوديني، التي تم اختيارها بسبب صعوبة الوصول النسبي إلى المدينة الواقعة في شمال شرق إيطاليا بالقرب من الحدود مع سلوفينيا، وسهولة عزل الملعب، حيث تم نصب حواجز على الطرق المحيطة به.

تم إعلان المنطقة كـ"منطقة حمراء"، ولا يسمح بالمرور عبر الحواجز المعدنية العالية إلا للجماهير الحاملة لتذاكر المباراة. وتم التأكيد على المشجعين بضرورة الوصول مبكرا بسبب عمليات التفتيش الدقيقة، حيث يتعين على الجميع المرور عبر أجهزة الكشف عن المعادن أيضا.

وتتصدر النرويج جدول المجموعة التاسعة من تصفيات المونديال برصيد 18 نقطة، ويليه إيطاليا بـ12 نقطة، ثم الكيان الصهيوني بـ9 نقاط.

للتعرف على ترتيب تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا

إيطاليا كأس العالم 2026 الكيان الصهيوني تصفيات أوروبا لكأس العالم تصفيات أوروبا

