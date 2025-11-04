تواجد السلوفيني نيتس جراديشار، مهاجم النادي الأهلي، في قائمة منتخب بلاده للمعسكر المقبل.

ويستعد منتخب سلوفينيا الأول لمواجهتي كوسوفو يوم السبت الموافق 15 نوفمبر الجاري، والسويد يوم الثلاثاء الموافق 18 من نفس الشهر في الجولة التاسعة والعاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن بين قائمة منتخب سلوفينيا جاء اسم جراديشار الذي شارك بشكل مستمر في الفترة الماضية مع النادي الأهلي.

الأهلي كان قد تعاقد مع جراديشار في الانتقالات الشتوية الماضية قادما من نادي فيهرفار المجري.

ولعب صاحب الـ 23 عاما مع الأهلي حتى الآن 12 مباراة في الموسم الحالي بواقع 499 دقيقة، سجل خلالهم 3 أهداف فقط وحصل على بطاقة حمراء واحدة.

جراديشار أيضا كان قد انضم لمعسكر منتخب بلاده السابق والذي التقى خلاله مع منتخبي كوسوفو وسويسرا في الجولة السابعة والثامنة.

ويصب جراديشار تركيزه حاليًا مع الأهلي على بطولة السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات، حيث يلتقي مع سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي ثم يتحدد مصيره سواء بالمشاركة في المباراة النهائية أو اللعب على المركز الثالث والرابع.

وجاءت قائمة سلوفينيا كالتالي: