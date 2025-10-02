وافق فابيو كانافارو على تدريب منتخب أوزبكستان، ضمن استعدادات بطولة كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب أوزبكستان إلى نهائيات كأس العالم 2026، لأول مرة في تاريخه.

وكشف فابريزيو رومانو، الصحفي المختص في سوق الانتقالات، عن موافقة كانافارو على تدريب أوزبكستان.

وقال رومانو: "توصل كانافارو لاتفاق شفهي ليصبح المدير الفني الجديد لمنتخب أوزبكستان حتى كأس العالم 2026".

وأضاف: "العقود الرسمية سيتم مراجعتها وتوقيعها خلال الـ24 إلى 48 ساعة القادمة".

وأتم: "سيتم الإعلان رسميا عن تدريب كانافارو لمنتخب أوزبكستان يوم الإثنين المقبل".

واحتل منتخب أوزبكستان المركز الثاني في المجموعة الأولى بتصفيات آسيا لكأس العالم، خلف إيران.

وكانت آخر تجارب كانافارو التدريبية، مع نادي دينامو زغرب، حيث رحل عن تدريب الفريق في شهر أبريل الماضي.

وتولى بطل العالم من قبل، تدريب أودينيزي الإيطالي، والنصر الإماراتي، وبينيفينتو الإيطالي، وجوانزو الصيني، وتيانجين الصيني.