المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

0 0
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

- -
21:45
ساسولو

ساسولو

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بمشاركة نجوم العالم.. صلاح يروج لكرة مونديال 2026 (صور)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:14 م 03/10/2025
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg

شارك الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، في الحملة الترويجية للكرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، كان قد كشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم 2026، التي تقام خلال الفترة 11 يونيو وحتى 19 يوليو من العام المقبل.

صلاح يروج لكرة المونديال

وظهر محمد صلاح في حملة ترويج نجوم العالم، لكرة مونديال 2026، بالإضافة لمشاركة مجموعة من اللاعبين مثل لامين يامال وجود بيلينجهام وليونيل ميسي.

طالع ألبوم لمشاركة محمد صلاح ونجوم العالم في الترويج لكرة المونديال أو تنقل بين الصور من الأعلى

ويشتمل تصميم الكرة النابض بالحياة على مجموعة من الألوان الأحمر والأخضر والأزرق تكريمًا للدول المضيفة الثلاثة، حيث إنه مستوحى من الدول الثلاث المضيفة للبطولة، كندا، والمكسيك، والولايات المتحدة.

وتشهد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، حيث تقام القرعة يوم 5 ديسمبر المقبل في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

محمد صلاح فيفا كأس العالم 2026 كرة كأس العالم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
سموحة

سموحة

0 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

47

نهاية الشوط الأول.. بالتعادل بين الفريقين

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg