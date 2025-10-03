شارك الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، في الحملة الترويجية للكرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، كان قد كشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم 2026، التي تقام خلال الفترة 11 يونيو وحتى 19 يوليو من العام المقبل.

صلاح يروج لكرة المونديال

وظهر محمد صلاح في حملة ترويج نجوم العالم، لكرة مونديال 2026، بالإضافة لمشاركة مجموعة من اللاعبين مثل لامين يامال وجود بيلينجهام وليونيل ميسي.

طالع ألبوم لمشاركة محمد صلاح ونجوم العالم في الترويج لكرة المونديال أو تنقل بين الصور من الأعلى

ويشتمل تصميم الكرة النابض بالحياة على مجموعة من الألوان الأحمر والأخضر والأزرق تكريمًا للدول المضيفة الثلاثة، حيث إنه مستوحى من الدول الثلاث المضيفة للبطولة، كندا، والمكسيك، والولايات المتحدة.

وتشهد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، حيث تقام القرعة يوم 5 ديسمبر المقبل في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.