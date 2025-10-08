المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

0 3
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

2 3
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

0 0
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

0 2
19:00
مالي

مالي

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

1 0
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

3 3
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

2 0
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"وصلة رقص بين صلاح وتريزيجيه".. احتفالات لاعبي منتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم (فيديو)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:37 م 08/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

انفجرت غرفة خلع ملابس منتخب مصر بالاحتفالات والغناء بين اللاعبين بعد حسم التأهل إلى كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على جيبوتي بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) للمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل أهداف مصر كل من إبراهيم عادل، ومحمد صلاح (هدفان).

ودخل لاعبو منتخب مصر وفي مقدمتهم محمد صلاح وتريزيجيه في وصلة رقص وغناء، للتعبير عن فرحتهم بعد التأهل إلى كأس العالم.

ليلة تاريخية لحسام حسن وصلاح.. منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

منتخب مصر يتأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه

تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه

ويتبقى لمنتخب مصر جولة أخيرة ضد غينيا بيساو يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، وأصبحت تحصيل حاصل بعدما صعد الفراعنة إلى نهائيات مونديال 2026.

وكرر منتخب مصر صعوده إلى كأس العالم في شهر أكتوبر للمرة الثانية بعد 2017.

وأصبح حسام حسن هو المدرب المصري الثاني الذي يقود المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم بعد محمود الجوهري.

وتقام نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا بين شهري يونيو ويوليو المقبلين.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم اضغط هنا

منتخب مصر كأس العالم محمد صلاح جيبوتي تريزيجيه

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في مشوار منتخب مصر نحو التأهل للمونديال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg