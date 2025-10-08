انفجرت غرفة خلع ملابس منتخب مصر بالاحتفالات والغناء بين اللاعبين بعد حسم التأهل إلى كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على جيبوتي بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) للمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل أهداف مصر كل من إبراهيم عادل، ومحمد صلاح (هدفان).

ودخل لاعبو منتخب مصر وفي مقدمتهم محمد صلاح وتريزيجيه في وصلة رقص وغناء، للتعبير عن فرحتهم بعد التأهل إلى كأس العالم.

ويتبقى لمنتخب مصر جولة أخيرة ضد غينيا بيساو يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، وأصبحت تحصيل حاصل بعدما صعد الفراعنة إلى نهائيات مونديال 2026.

وكرر منتخب مصر صعوده إلى كأس العالم في شهر أكتوبر للمرة الثانية بعد 2017.

وأصبح حسام حسن هو المدرب المصري الثاني الذي يقود المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم بعد محمود الجوهري.

وتقام نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا بين شهري يونيو ويوليو المقبلين.

