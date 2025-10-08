المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
المهمة كانت سهلة.. تأهل منتخب مصر في عناوين الصحف العالمية

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:08 م 08/10/2025
دانجو واتارا ومحمد صلاح

صلاح من مباراة سابقة بين مصر وبوركينا فاسو

سيطر تأهل منتخب مصر إلى منافسات كأس العالم 2026 على عناوين الصحف الرياضية العالمية، مساء اليوم الأربعاء.

ونجح المنتخب المصري تحت قيادة المدرب حسام حسن في الصعود لكأس العالم 2026 بعد أن ضمن صدارة ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية، إثر الفوز بثلاثية نظيفة على جيبوتي.

تأهل منتخب مصر في عناوين الصحف العالمية

سلطت الصحف الرياضية العالمية، الضوء على تأهل منتخب مصر إلى مونديال 2026، مركزة بشكل أكبر على أداء اللاعب محمد صلاح الذي يحظى بجماهيرية واسعة في أنحاء العالم.

وفيما يلي أبرز ما جاء في عناوين الصحف الرياضية حول العالم..

صحيفة آس الإسبانية.. الفراعنة في كأس العالم بقيادة صلاح

ركزت الصحيفة الإسبانية في تقريرها عن تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 على تأثير صلاح، حيث كتبت في عنوانها: "محمد صلاح يقود مصر إلى المونديال".

وأضافت: "مصر تأهلت إلى كأس العالم 2018 وكأس العالم 2026 بفضل محمد صلاح".

وواصلت الصحيفة: "النجم المصري افتتح التسجيل ليعادل رقم الأسطورة البرازيلية رونالدو في عدد الأهداف الدولية قبل أن يتجاوزه لاحقًا.. وفي غياب مرموش، أكد صلاح من جديد أنه ما زال الفرعون المتوج دون منازع".

موقع فوت ميركاتو الفرنسي.. تأهل سهل لمنتخب مصر

يرى الموقع الفرنسي أن تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم كان سهلًا، إذ لم يجد أي صعوبة في الفوز على جيبوتي.

وأدان فوت ميركاتو الفضل في تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026 إلى محمد صلاح بعد أن سجل ثنائية في شباك جيبوتي، ليضمن صدارة ترتيب المجموعة على حساب بوركينا فاسو.

موقع توتو ميركاتو الإيطالي.. مصر تعود إلى كأس العالم بعد 8 سنوات

مثل الصحف الأخرى، ركز الموقع الإيطالي أيضًا على ما قدمه محمد صلاح في مشوار تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم.

وكتب موقع توتو ميركاتو ويب: "مصر تعود إلى كأس العالم بعد 8 سنوات.. الفراعنة قطعوا التذكرة بفوزهم على جيبوتي، والفضل لمحمد صلاح الذي سجل هدفين بعد أن افتتح إبراهيم عادل التسجيل".

وتشارك مصر في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها بعد نسخ 1934 و1990 و2018 و2026.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر محمد صلاح تصفيات كأس العالم

