حسم منتخب مصر الأول تأهله بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026، إلى جانب 3 منتخبات عربية أشقاء، قطعت هي الأخرى تذاكر العبور إلى مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

منتخب مصر كان قد فاز على جيبوتي (3-0)، ليؤكد أحقيته في الترشح إلى نهائيات كأس العالم 2026، دون الانتظار إلى نتائج الجولة الأخيرة والختامية من التصفيات.

العرب أفريقيا في كأس العالم

ونحن الآن على مشارف لحظة تاريخية، بعدما حسم منتخب الجزائر التأهل إلى كأس العالم 2026، ليكون رابع العرب عن القارة السمراء، للمرة الأولى في تاريخ المونديال.

وأصبحت للمرة الأولى ستشهد نسخة من بطولة كأس العالم، حضور 4 منتخبات عربية، بعدما كان الرقم الأبرز مسجلًا باسم نسخة روسيا 2018، عندما تواجد ثلاثي شمال أفريقي.

وتأكد الآن تأهل منتخب مصر رفقة الجزائر وتونس والمغرب، إلى كأس العالم 2026، بينما كان الثلاثي دون محاربي الصحراء، أصحاب الحضور الأبرز في نسخة 2018.

بينما كانت النسخ الأخرى من كأس العالم، لم تشهد سوى حضور منتخبين فقط على الأكثر في نسخة واحدة، مع وضع في الاعتبار عدد المقاعد الأفريقية.

حيث إن تواجد أكثر من منتخب عربي واحد من أفريقيا في كأس العالم، حدث مرة في 2018 بحضور 3 أشقاء، فيما تكرر في 3 مناسبات أخرى بحضور منتخبين فقط، وذلك في نسخ:

كأس العالم 1986: المغرب والجزائر.

كأس العالم 1998: المغرب وتونس.

كأس العالم 2022: المغرب وتونس.

ولا تزال تلعب السودان على فرصة للحفاظ على آمال الصعود إلى كأس العالم، بينما فقدت ليبيا فرصها في التأهل بعد التعادل المخيب مع الرأس الأخضر 3-3.