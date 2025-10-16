المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

- -
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

- -
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

- -
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

- -
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"اللحظة الأسوأ".. كين لا يزال متأثرا بإهدار ركلة جزاء في كأس العالم 2022

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:17 ص 16/10/2025
هاري كين

هاري كين

لا يزال هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، متأثرا بإهدار ركلة جزاء في ربع نهائي كأس العالم 2022، وأكد نجم بايرن ميونخ أنه عازم على تعويض "أسوأ لحظة في مسيرته" في نسخة 2026 من المونديال.

ومع تأخر إنجلترا أمام فرنسا 2-1 في مونديال قطر أهدر كين، الذي كان قد سجل ركلة جزاء في المباراة، فرصة التعادل بتسديد ركلة جزاء أخرى فوق العارضة، لينتهي اللقاء بتلك النتيجة ويودع "الأسود الثلاثة" البطولة.

وقال كين في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس": "ربما كانت تلك اللحظة الأسوأ في حياتي".

وأضاف: "خسرت في السابق مباريات نهائية لكن حين تتحمل تلك المسؤولية فإنك تحمل جبلا ثقيلا على كتفيك".

وأوضح: "مع عدم قدرتي على تنفيذ شيء كنت قادرا على تنفيذه مرات كثيرة خلال مشواري، أعتقد أن ذلك كان أصعب جزء في التعامل مع الأمر".

وواصل: "فيما يتعلق بكونها آخر ذكرياتي (في كأس العالم)، نعم، أتطلع إلى كأس العالم القادمة لمحاولة تصحيح ذلك ومحاولة المضي قدما، سأسعى لرفع الكأس كما نحلم جميعا".

وسحقت إنجلترا منافستها لاتفيا 5-0 يوم الثلاثاء الماضي لتحجز مكانها في كأس العالم 2026، في مباراة شهدت تسجيل كين هدفين ليرفع رصيده في المباريات الدولية إلى 76 هدفا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بوسعه الوصول إلى 100 هدف قال صاحب الـ32 عاما: "بالطريقة التي أشعر بها الآن، فإنني لن أتوقف عن التسجيل قريبا".

وأتم: "الأهداف موجودة والأرقام تتحدث عن نفسها، الطريقة التي ألعب بها وقدرتي على التعامل مع كافة الجوانب في الملعب من مجهود بدني والتحرك بالكرة وبدونها والضغط على المنافس، أشعر أنني في حالة جيدة جدا".

كأس العالم منتخب إنجلترا هاري كين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg