نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها المركز الجديد لمنتخب مصر في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الجمعة.

قبل 49 يومًا من قرعة المونديال.. منتخب مصر يتقدم 3 مراكز في تصنيف فيفا

تقدم منتخب مصر الأول في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، للمنتخبات عن شهر أكتوبر الجاري، الذي أعلنه منذ قليل.

ييس توروب: لست غريبًا على الكرة الأفريقية.. وجئت من أوروبا لتحقيق الأمجاد مع الأهلي

تحدث الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي عن مواجهة إيجل نوار بطل بوروندي والمقرر إقامتها، غدًا السبت، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أبرزهم السعيد.. 9 غيابات في صفوف الزمالك أمام ديكيداها

يفتقد نادي الزمالك لخدمات 9 لاعبين، خلال مواجهته مساء الغد مع نظيره ديكيداها الصومالي، في إطار منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

يورتشيتش قبل مواجهة نهضة بركان: بيراميدز يمثل مصر.. وجاهزون لإضافة إنجاز جديد للنادي

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن سعادته البالغة بما وصل إليه فريقه، مؤكدًا جاهزية جميع اللاعبين لخوض المواجهة المرتقبة أمام نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي.

كرة يد.. الأهلي يصعد لنصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية على حساب فلاورز البنيني

تأهل فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، لنصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية، عقب تغلبه على نظيره فلاورز البنيني، في المواجهة التي أقيمت على صالة النواصر في المغرب.

"اتجار بالبشر".. وزارة الرياضة تطلب إيقاف تجنيس اللاعبين المصريين

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بدأ التحركات الرسمية من أجل إيقاف محاولات التجنيس غير قانونية، من جانب بعض الجهات الخارجية التي حاولت استقطاب عدد من اللاعبين المصريين وتجنيسهم بطرق غير مشروعة.

غزل المحلة يعود لطريق الانتصارات في الدوري على حساب كهرباء الإسماعيلية

حقق فريق غزل المحلة فوزًا ثمينًا على ضيفه كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

الشعباني: بيراميدز لا يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.. وقد يكون ذلك في مصلحتنا

أكد التونسي معين الشعباني، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، جاهزية فريقه الكاملة لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام بيراميدز المصري، والمقرر إقامتها مساء غد السبت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، مشددًا على أن لاعبيه سيقاتلون من أجل التتويج باللقب وإسعاد جماهير النادي البركاني.

