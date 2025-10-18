المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

- -
16:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
18:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
17:45
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ملف يلا كورة.. تقدم مصر في تصنيف فيفا.. رسائل مدرب الأهلي.. وغيابات الزمالك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:33 ص 18/10/2025
احتفال محمد حمدي لاعب منتخب مصر

منتخب مصر

نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها المركز الجديد لمنتخب مصر في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الجمعة.

قبل 49 يومًا من قرعة المونديال.. منتخب مصر يتقدم 3 مراكز في تصنيف فيفا

تقدم منتخب مصر الأول في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، للمنتخبات عن شهر أكتوبر الجاري، الذي أعلنه منذ قليل.

اقرأ التفاصيل: منتخب مصر يتقدم 3 مراكز في تصنيف فيفا

ييس توروب: لست غريبًا على الكرة الأفريقية.. وجئت من أوروبا لتحقيق الأمجاد مع الأهلي

تحدث الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي عن مواجهة إيجل نوار بطل بوروندي والمقرر إقامتها، غدًا السبت، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ التفاصيل: توروب عن لقاء إيجل نوار: لست غريبًا على الكرة الأفريقية

أبرزهم السعيد.. 9 غيابات في صفوف الزمالك أمام ديكيداها

يفتقد نادي الزمالك لخدمات 9 لاعبين، خلال مواجهته مساء الغد مع نظيره ديكيداها الصومالي، في إطار منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

اقرأ التفاصيل: أبرزهم السعيد.. 9 غيابات في صفوف الزمالك أمام ديكيداها

يورتشيتش قبل مواجهة نهضة بركان: بيراميدز يمثل مصر.. وجاهزون لإضافة إنجاز جديد للنادي

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن سعادته البالغة بما وصل إليه فريقه، مؤكدًا جاهزية جميع اللاعبين لخوض المواجهة المرتقبة أمام نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي.

اقرأ التفاصيل: يورتشيتش قبل مواجهة نهضة بركان: بيراميدز يمثل مصر

كرة يد.. الأهلي يصعد لنصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية على حساب فلاورز البنيني

تأهل فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، لنصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية، عقب تغلبه على نظيره فلاورز البنيني، في المواجهة التي أقيمت على صالة النواصر في المغرب.

اقرأ التفاصيل: كرة يد.. الأهلي يصعد لنصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية

"اتجار بالبشر".. وزارة الرياضة تطلب إيقاف تجنيس اللاعبين المصريين

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بدأ التحركات الرسمية من أجل إيقاف محاولات التجنيس غير قانونية، من جانب بعض الجهات الخارجية التي حاولت استقطاب عدد من اللاعبين المصريين وتجنيسهم بطرق غير مشروعة.

اقرأ التفاصيل: وزارة الرياضة تطلب إيقاف تجنيس اللاعبين المصريين

غزل المحلة يعود لطريق الانتصارات في الدوري على حساب كهرباء الإسماعيلية

حقق فريق غزل المحلة فوزًا ثمينًا على ضيفه كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

اقرأ التفاصيل: الدوري المصري.. غزل المحلة يهزم كهرباء الإسماعيلية

الشعباني: بيراميدز لا يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.. وقد يكون ذلك في مصلحتنا

أكد التونسي معين الشعباني، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، جاهزية فريقه الكاملة لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام بيراميدز المصري، والمقرر إقامتها مساء غد السبت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، مشددًا على أن لاعبيه سيقاتلون من أجل التتويج باللقب وإسعاد جماهير النادي البركاني.

اقرأ التفاصيل: الشعباني: بيراميدز لا يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة

الأهلي منتخب مصر ملف يلا كورة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg