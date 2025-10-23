أعلن نادي إنتر ميامي، اليوم الخميس، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي وافق على عقد جديد للبقاء مع النادي الأمريكي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي إنتر ميامي مقطع فيديو يقوم فيه ليونيل ميسي بتجديد العقد بشكل رسمي.

وسيستمر أسطورة كرة القدم في ارتداء قميص إنتر ميامي حتى عام 2028، لمدة موسمين آخرين، على الرغم من أن الاتفاق الجديد يتضمن خيار موسم إضافي.

وكان ميسي انضم إلى إنتر ميامي في 15 يوليو 2023، كلاعب حر بعقد لمدة عامين ونصف وبذلك بعدما أنهى رحلته في أوروبا.

وفاز أسطورة الأرجنتين بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم في عام 2024 والحذاء الذهبي في عام 2025 بعد تسجيله 29 هدفًا في 28 مباراة فقط.

وبشكل عام، لعب ميسي مع إنتر ميامي 82 مباراة، سجل 71 هدفا وصنع 37 وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".