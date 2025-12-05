تتوجه أعين الجماهير المصرية في السابعة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة قرعة كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في مجمع جون إف كينيدي للفنون، وتشهد حضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ودونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وينتظر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر التعرف على مصير الفراعنة في قرعة المونديال، المُقرر إقامته في 3 دول مختلفة، لأول مرة في التاريخ، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا.

وسيكون أمام منتخب مصر العديد من السيناريوهات المحتملة في قرعة كأس العالم 2026، ابتداءً من المجموعات السهلة، ومرورًا بالمتوازنة، ووصولًا إلى المجموعة النارية.

وتنص إجراءات القرعة النهائية على وضع الدول المضيفة كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في الوعاء الأول، بينما توضع الفرق المتأهلة المتبقية وعددها 39 فريقًا في الأوعية الأربعة التي تضم كل منها 12 فريقًا وفقًا لتصنيف فيفا العالمي.

وسيتواجد منتخب مصر في التصنيف الثالث بقرعة كأس العالم، مما يعني أن هناك منتخبين أعلى منه في التصنيف العالمي سيتواجدان معه في نفس المجموعة.

وسيتم وضع الفريقين المتأهلين من ملحق كأس العالم 2026، بالإضافة إلى الفرق الأربعة المتأهلة من الملحق الأوروبي، في التصنيف الرابع، مما يعني إمكانية أن جميع المنتخبات المرشحة للتواجد في مجموعة الفراعنة، تكون أعلى من منتخب مصر بالتصنيف العالمي.

المنتخبات المحتملة

وحسب آخر تصنيف صادر من فيفا، والذي سيتم العمل به في قرعة كأس العالم، فإن هناك 26 منتخبًا مرشحًا للتواجد مع رفاق محمد صلاح في مجموعة واحدة بالمونديال، وهي جميع المنتخبات المتأهلة، وحجزت مقعدها في التصنيفات الأول، والثاني، والرابع، مع استبعاد المنتخبات الإفريقية.

ووفقًا لذلك، فإن المنتخبات المرشحة لمرافقة منتخب مصر في المجموعة، هي كندا، والمكسيك، وأمريكا، وهايتي، وكوراساو من اتحاد كونكاكاف، وإيران، واليابان، والأردن، وأستراليا، وكوريا الجنوبية من آسيا، والبرازيل، والأرجنتين، وكولومبيا، وأوروجواي، والإكوادور، من كونميبول، بجانب نيوزيلندا من أوقيانوسيا.

أما من أوروبا، فالمنتخبات المرشحة للتواجد مع مصر في المجموعة، حسب المتأهلين حتى الآن، هي فرق، إسبانيا، وفرنسا، وإنجلترا، والبرتغال، وهولندا، وألمانيا، وبلجيكا، وكرواتيا، وسويسرا، والنمسا، مع وجود 4 احتمالات أوروبية أخرى، وفقًا لما ستسفر عنه منافسات ملحق اليويفا.

المنتخبات المستبعدة

وفي نفس السياق، فقد تأكد عدم تواجد 15 منتخبًا مع مصر في مجموعة واحدة بكأس العالم 2026، وهي منتخبات التصنيف الثالث، بجانب جميع المنتخبات الإفريقية، حيث تنص لائحة القرعة على ألا تضم ​​أي مجموعة أكثر من فريق واحد من الاتحاد القاري نفسه، باستثناء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي يمثله 16 فريقًا.

وبذلك، فإن المنتخبات التي لن تتواجد مع منتخب مصر في مجموعة واحدة بالمونديال، هي النرويج، بقيادة إيرلينج هالاند، وكذلك الجزائر، واسكتلندا، وباراجواي، وتونس، وكوت ديفوار، وأوزبكستان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وأيضًا، المغرب، والسنغال، وكاب فيردي، وغانا.

كما من المُقرر أن يتم تجنيب المسار الذي يضم منتخب الكونغو الديموقراطية في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، والذي يضم أيضًا منتخبات جامايكا، وكاليدونيا الجديدة.

مجموعة نارية

حسابيًا، قد يدخل منتخب مصر في مجموعة صعبة ونارية، وذلك حال وقوعه مع أحد منتخبات القمة من التصنيف الأول، مثل الأرجنتين، حامل اللقب، أو فرنسا، وصيف النسخة الماضية، أو فرق عالمية أخرى مثل، إسبانيا، والبرازيل، وألمانيا.

وستزداد مهمة منتخب مصر صعوبة، حال وقوعه مع أحد أكبر منتخبات التصنيف الثاني، والمتمثلة في كرواتيا، أو اليابان، أو كوريا الجنوبية.

ويبقى منتخب التصنيف الرابع في مجموعة مصر بالمونديال هو من سيحدد مدى صعوبة تلك المجموعة، حيث يضم ذلك التصنيف منتخبات ليس لها تاريخ كروي كبير مثل، هايتي، وكوراساو، لكنه قد يسفر عن تأهل منتخبات عملاقة مثل إيطاليا، من الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم.