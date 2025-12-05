استقبل حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، إعلان قرعة كأس العالم 2026 بسعادة كبيرة، رفقة شقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026

وأظهرت لقطات الكاميرات بعثة منتخب مصر فور الإعلان عن القرعة، حيث بدا حسام حسن مبتسمًا ومتفائلًا، بينما شاركه شقيقه والدرندلي لحظات الفرح والترقب.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، ضمن النسخة الأولى من بطولة كأس العالم التي تشهد توسعًا تاريخيًا لتضم 48 منتخبًا للمرة الأولى، وتقام منافساتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتواجد التوأمان حسام وإبراهيم حسن، مع خالد الدرندلي ومينا سامح إداري المنتخب، في مجمع جون كينيدي للفنون بالولايات المتحدة، الذي استضاف فعاليات القرعة مساء اليوم الجمعة.

وتشارك مصر في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها، حيث ينتظر أن يشهد مونديال 2026 مباريات قوية ومنافسة حامية، فيما تقام المباراة الافتتاحية في المكسيك يوم 11 يونيو المقبل، بمواجهة المنتخب المكسيكي مع جنوب إفريقيا، بعد أن جاء المكسيك في التصنيف الأول للقرعة.