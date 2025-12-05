كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، تفاصيل برنامج إعداد الفراعنة قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

إبراهيم حسن يكشف كواليس تحضيرات منتخب مصر لمونديال 2026

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لقناة النهار: "تحدثنا بالفعل مع عدة منتخبات عالمية لمواجهتها وديًا قبل كأس العالم، مثل أمريكا وألمانيا وإسبانيا".

وأضاف: "قبل إجراء قرعة كأس العالم، كنا على تواصل مع منتخب إيران لخوض مباراة ودية، لكن المفارقة أننا وقعنا معهم في نفس المجموعة، وبالتالي تم إلغاء الفكرة".

ويعود منتخب مصر إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ نسخة 2018، بعدما أوقعته القرعة في مجموعة قوية تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتتزامن مشاركة مصر مع مشاركة عربية تاريخية، حيث تشهد نسخة 2026 من المونديال أول وجود لستة منتخبات عربية في بطولة واحدة، هي: مصر، المغرب، تونس، الجزائر، الأردن وقطر، في نسخة موسعة تضم 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.