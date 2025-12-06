علق رودي جارسيا مدرب منتخب بلجيكا على قرعة كأس العالم 2026، التي أوقعت فريقه مع منتخب مصر في مجموعة واحدة.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 عن وقوع المنتخب المصري مع نظيره البلجيكي في المجموعة السابعة، إلى جوار إيران ونيوزيلندا.

وقال جارسيا في تصريحات نقلتها شبكة "Sporza" البلجيكية: "نعرف منتخب مصر جيدا وهو أحد أفضل المنتخبات الأفريقية، من الجميل لقاء محمد صلاح الذي دربته في روما".

وسبق للمدرب الفرنسي أن أشرف على تدريب صلاح في روما بين عامي 2015 و2016.

وأضاف جارسيا: "لم نلعب ضد المنتخبين الآخرين بعد لذا لا نعرفهم جيدا، لكننا نعرف ما ينتظرنا في كأس العالم".

واختتم جارسيا تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "سنفعل كل ما بوسعنا لنتصدر المجموعة".

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا مصر وبلجيكا في الجولة الأولى من دور المجموعات يوم 15 يونيو المقبل.