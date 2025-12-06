نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها إجراء قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، بمشاركة منتخب مصر.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الجمعة.

قرعة كأس العالم 2026.. مصر تواجه بلجيكا والمغرب تصطدم بالبرازيل

أجريت مساء اليوم الجمعة، مراسم قرعة حفل قرعة كأس العالم 2026، الذي استضافه مركز جون كينيدي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة منتخب مصر.

حسام حسن: مشاركتنا في كأس العالم لن تكون شرفية.. وبلجيكا المنافس الأخطر

أدلى حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، بتصريحات هامة، عقب انتهاء قرعة كأس العالم 2026، والتي أسفرت عن تواجد مصر ضمن مجموعة نارية.

إبراهيم حسن: تحدثنا مع 3 منتخبات كبرى لمواجهتهم وديًا.. وإلغاء مباراة إيران بعد القرعة

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، تفاصيل برنامج إعداد الفراعنة قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

بالتواريخ والملاعب.. مواعيد مباريات مجموعة مصر في كأس العالم 2026

أسفرت قرعة كأس العالم 2026، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، برفقة كلا من: بلجيكا، إيران ونيوزيلندا.

تأجيل مباراة مصر ونيجيريا الودية قبل منافسات أمم أفريقيا 2025

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه تم الاستقرار على تأجيل المباراة الودية التي ستجمع بين منتخب مصر ونيجيريا، استعدادًا لخوض مباريات بطولة أمم إفريقيا 2025.

كرة يد.. الزمالك يفوز على الأهلي في الدوري

فاز الزمالك بنتيجة 22-20 أمام الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في دوري كرة اليد.

الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد حكام مباراة كوماندوز اليد أمام الأهلي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، التقدم بشكوى رسمية شديدة اللهجة، لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، ضد حكام مواجهة فريق كرة اليد الأول بالنادي أمام نظيره بالأهلي، والتي أقيمت عصر اليوم الجمعة بصالة هليوبوليس بالشروق، في قمة الجولة السابعة عشرة لدوري المحترفين.

طولان: درسنا نقاط قوة الإمارات.. لم أسيء للكويت.. وتحدثت عن حجم سيطرتنا

أكد حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، على دراسة خصمه الإماراتي في المباراة المقبلة بشكل جيد، كما أوضح موقفه من الإساءة للكويت.

أول المتأهلين لربع النهائي.. منتخب السعودية يهزم جزر القمر بثلاثية في كأس العرب

بات المنتخب السعودي أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب 2025، بعد فوزه على جزر القمر.

