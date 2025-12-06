المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ملف يلا كورة.. قرعة المونديال.. فوز يد الزمالك على الأهلي.. وأول المتأهلين بكأس العرب

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:47 ص 06/12/2025
قرعة كأس العالم 2026

قرعة كأس العالم

نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها إجراء قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، بمشاركة منتخب مصر.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الجمعة.

قرعة كأس العالم 2026.. مصر تواجه بلجيكا والمغرب تصطدم بالبرازيل

أجريت مساء اليوم الجمعة، مراسم قرعة حفل قرعة كأس العالم 2026، الذي استضافه مركز جون كينيدي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة منتخب مصر.

اقرأ التفاصيل: قرعة كأس العالم 2026.. مجموعة متوازنة لمصر وقوية للمغرب

حسام حسن: مشاركتنا في كأس العالم لن تكون شرفية.. وبلجيكا المنافس الأخطر

أدلى حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، بتصريحات هامة، عقب انتهاء قرعة كأس العالم 2026، والتي أسفرت عن تواجد مصر ضمن مجموعة نارية.

اقرأ التفاصيل: حسام حسن: مشاركتنا في كأس العالم لن تكون شرفية

إبراهيم حسن: تحدثنا مع 3 منتخبات كبرى لمواجهتهم وديًا.. وإلغاء مباراة إيران بعد القرعة

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، تفاصيل برنامج إعداد الفراعنة قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

اقرأ التفاصيل: إبراهيم حسن: تحدثنا مع 3 منتخبات كبرى لمواجهتهم وديًا

بالتواريخ والملاعب.. مواعيد مباريات مجموعة مصر في كأس العالم 2026

أسفرت قرعة كأس العالم 2026، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، برفقة كلا من: بلجيكا، إيران ونيوزيلندا.

اقرأ التفاصيل: بالتواريخ والملاعب.. مواعيد مباريات مصر في كأس العالم

تأجيل مباراة مصر ونيجيريا الودية قبل منافسات أمم أفريقيا 2025

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه تم الاستقرار على تأجيل المباراة الودية التي ستجمع بين منتخب مصر ونيجيريا، استعدادًا لخوض مباريات بطولة أمم إفريقيا 2025.

اقرأ التفاصيل: تأجيل مباراة مصر ونيجيريا الودية قبل أمم إفريقيا

كرة يد.. الزمالك يفوز على الأهلي في الدوري

فاز الزمالك بنتيجة 22-20 أمام الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في دوري كرة اليد.

اقرأ التفاصيل: كرة يد.. الزمالك يفوز على الأهلي في الدوري

الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد حكام مباراة كوماندوز اليد أمام الأهلي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، التقدم بشكوى رسمية شديدة اللهجة، لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، ضد حكام مواجهة فريق كرة اليد الأول بالنادي أمام نظيره بالأهلي، والتي أقيمت عصر اليوم الجمعة بصالة هليوبوليس بالشروق، في قمة الجولة السابعة عشرة لدوري المحترفين.

اقرأ التفاصيل: الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد حكام مباراة كوماندوز اليد

طولان: درسنا نقاط قوة الإمارات.. لم أسيء للكويت.. وتحدثت عن حجم سيطرتنا

أكد حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، على دراسة خصمه الإماراتي في المباراة المقبلة بشكل جيد، كما أوضح موقفه من الإساءة للكويت.

اقرأ التفاصيل: طولان يكشف كيف استعد منتخب مصر لمباراة الإمارات

أول المتأهلين لربع النهائي.. منتخب السعودية يهزم جزر القمر بثلاثية في كأس العرب

بات المنتخب السعودي أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب 2025، بعد فوزه على جزر القمر.

اقرأ التفاصيل: المنتخب السعودي أول المتأهلين لربع نهائي كأس العرب

كأس العالم كأس العرب ملف يلا كورة

