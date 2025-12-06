أكد فرانك فيركاوترن، المدير الرياضي السابق لمنتخب بلجيكا، على حظوظ مصر في التأهل من المجموعة السابعة من دور المجموعات بكأس العالم بجانب بلاده، مشددًا على أهمية تواجد صلاح في صفوف الفراعنة خلال البطولة.

وأقيمت مساء أمس الجمعة، قرعة دور المجموعات لكأس العالم 2026، والتي أسفرت عن تواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا، وإيران ونيوزيلندا.

وأوضح فرانك فيركاوترن، أن طموحات منتخب بلجيكا قد انخفضت خلال آخر سنتين، لكنه أكد على أن كأس العالم لا يخلو من المفاجآت وهو ما قد يجعل بلاده تصل إلى أدوار متقدمة في ظل حماس ورغبة اللاعبين.

وحاور "يلا كورة" فرانك فيركاوترن، الذي سبق وأن مثل المنتخب البلجيكي في 63 مباراة، وارتدى قميص العديد من الفرق مثل نانت وأندرلخت، قبل أن يتجه لتدريب منتخب بلاده، ليخوض بعد ذلك العديد من التجارب مع العديد من الأندية.

يلا كورة يحاور فرانك فيركاوترن

مجموعة تضم بلجيكا وإيران ومصر ونيوزيلندا، بناءً على خبرتك الكبيرة، من المنتخبات التي ترى أنها قادرة على التأهل؟

"بلجيكا ومصر هما الفريقان المرشحان للتأهل، إيران قد تكون المفاجأة المحتملة، ونيوزيلندا في موقع الفريق الأقل حظًا، لكن ليس لديهم ما يخسرونه".

كيف ترى مواجهة بلجيكا أمام مصر، ومن اللاعبين المصريين الذين تعتقد أنهم قد يقدمون أداءً جيدًا؟

"مباراة بلجيكا أمام مصر ستكون مهمة، كما أن احتلال المركز الأول في المجموعة أمر مهم أيضًا، كل شيء ممكن، وعندما أستمع وأقرأ الإعلام البلجيكي، بلجيكا هي المرشحة، لكن هذا يجب أن يُثبت على أرض الملعب".

"فقط منتخب مصر كفريق يمكنه هزيمة بلجيكا، بعض اللاعبين قد يحدثون الفارق، لكنهم لا يستطيعون الفوز بالمباراة بمفردهم، جودة الفريق ككل ستكون حاسمة".

ما هو هدف بلجيكا في كأس العالم القادم، وإلى أي مدى تصل طموحات الفريق؟

"في السابق، كانت لدينا طموحات عالية جدًا، حتى الفوز بكأس العالم، الآن وبعد مباريات السنتين الماضيتين، الطموح ما زال كبيرًا لكنه انخفض، والإيمان بالفوز كما يظهر في الإعلام لم يعد كما كان".

"كفريق، وكذلك المدرب واللاعبون، يريدون الوصول بعيدًا جدًا، وقد تفاجئ بلجيكا الفرق الكبيرة سنرى، كأس العالم أحيانًا بطولة غريبة حيث الكثير ممكن بعد الجولة الأولى".

هل تعتقد أن صلاح ما زال يحتفظ ببريقه وقادر على صنع الفارق؟

"صلاح دائمًا قادر على صنع الفارق، أنا متأكد أنه يريد تقديم أداء ممتاز في كأس العالم، لكن بلجيكا تعرف ذلك، لذا سيكون لديهم خطة للحد من بريقه".

هل ترى أن دوكو هو البديل المثالي لإيدين هازارد في هذا الجيل؟

"دوكو بالتأكيد لاعب مهم جدًا، ليس له نفس أسلوب هازارد، الخطوة الوحيدة التي يحتاج أن يحققها مقارنة بإيدن هي التسجيل وأن يكون أكثر فعالية".

"إنه يتحسن على هذا المستوى بشكل جيد، لذا آمل أن يظهر ذلك في كأس العالم".