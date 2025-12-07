المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
سوريا

سوريا

0 0
19:00
فلسطين

فلسطين

كأس العرب
قطر

قطر

0 0
19:00
تونس الثاني

تونس الثاني

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
19:00
بولونيا

بولونيا

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

0 1
18:30
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب أندرلخت السابق ليلا كورة: مصر وبلجيكا سيتأهلان في كأس العالم.. ونعرف ثلاثي الفراعنة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:07 م 07/12/2025
مصر وبلجيكا

مباراة مصر وبلجيكا - صورة أرشيفية

تحدث المدرب أرييل جاكوبس، المدير الفني السابق لنادي أندرلخت البلجيكي، عن قرعة كأس العالم 2026 والتي أقيمت الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب المواجهة المرتقبة بين بلاده ومنتخب مصر في افتتاح مباريات المجموعة.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة، رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، ويسعى الفراعنة للظهور بشكل مميز خلال المسابقة، بحثًا عن تحقيق الفوز الأول في المونديال.

وحاور "يلا كورة" المدرب البلجيكي، أرييل جاكوبس، الذي سبق له تدريب فريق الشباب بمنتخب بلاده، قبل أن يخوض عدة محطات تدريبية أبرزها أندرلخت وكوبنهاجن، حيث قضى سنوات عديدة وضعته ضمن أبرز الأسماء في المملكة.

يلا كورة يحاور أرييل جاكوبس

ما رأيك في القرعة، خاصة المجموعة السابعة؟

"أعتقد أن الترتيب النهائي سيكون حسب المستويات التي جاءت منها الفرق، أظن أن المركزين الأول والثاني سيكونان بين بلجيكا ومصر، المركز الثالث لإيران والمركز الرابع لنيوزيلندا".

"أعتقد أن الأمر واضح الفريقان اللذان سيتأهلان هما بلجيكا ومصر".

كيف ترى مباراة بلجيكا ومصر، ومن اللاعبين المصريين الذين تعتقد أنهم قد يقدمون أداءً جيدًا؟

"اللاعبان أو الثلاثة المعروفون أكثر في أوروبا وخاصة في بلجيكا هم بالطبع محمد صلاح ومرموش، وبالنسبة لبلجيكا، هناك لاعب لعب لعدة سنوات في أندرلخت هو محمود تريزيجيه".

"لكن من غير الممكن التنبؤ في أي حالة سيكونون، الجميع يقول إن ليفربول ليس في حالة جيدة وصلاح ليس في حالة جيدة، وكان يجلس على الدكة، وهكذا، ولدينا المشكلة نفسها في بلجيكا، لوكاكو ودي بروين لم يلعبا كثيرًا هذا الموسم بسبب الإصابات، وحتى عندما لم يكن دي بروين مصابًا لم يصل بعد إلى مستواه".

"لكنني أعتقد أن هذا تصريح خطير لأن كأس العالم سيكون بعد سبعة أشهر ويمكن أن يحدث الكثير".

ما هو هدف بلجيكا في كأس العالم؟ وإلى أي مدى يصل طموح الفريق؟

"أعتقد أننا لم نعد في الفترة الجيدة التي كانت لدينا، مع اللاعبين الذين غادروا المنتخب مثل هازارد وفيرتونجن وكومباني وغيرهم، وما زال لدينا فريق جيد، لكنني أعتقد أن أقصى ما يمكننا الوصول إليه هو ربع النهائي، ويجب أن نكون سعداء إذا حققنا ذلك".

منتخب مصر كأس العالم منتخب بلجيكا أرييل جاكوبس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
سوريا

سوريا

0 0
فلسطين

فلسطين

3

تمريرات بين لاعبي منتخب سوريا وسط الملعب للسيطرة على الكرة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
قطر

قطر

0 0
تونس الثاني

تونس الثاني

6

تسلل على منتخب تونس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg