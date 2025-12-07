تحدث المدرب أرييل جاكوبس، المدير الفني السابق لنادي أندرلخت البلجيكي، عن قرعة كأس العالم 2026 والتي أقيمت الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب المواجهة المرتقبة بين بلاده ومنتخب مصر في افتتاح مباريات المجموعة.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة، رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، ويسعى الفراعنة للظهور بشكل مميز خلال المسابقة، بحثًا عن تحقيق الفوز الأول في المونديال.

وحاور "يلا كورة" المدرب البلجيكي، أرييل جاكوبس، الذي سبق له تدريب فريق الشباب بمنتخب بلاده، قبل أن يخوض عدة محطات تدريبية أبرزها أندرلخت وكوبنهاجن، حيث قضى سنوات عديدة وضعته ضمن أبرز الأسماء في المملكة.

يلا كورة يحاور أرييل جاكوبس

ما رأيك في القرعة، خاصة المجموعة السابعة؟

"أعتقد أن الترتيب النهائي سيكون حسب المستويات التي جاءت منها الفرق، أظن أن المركزين الأول والثاني سيكونان بين بلجيكا ومصر، المركز الثالث لإيران والمركز الرابع لنيوزيلندا".

"أعتقد أن الأمر واضح الفريقان اللذان سيتأهلان هما بلجيكا ومصر".

كيف ترى مباراة بلجيكا ومصر، ومن اللاعبين المصريين الذين تعتقد أنهم قد يقدمون أداءً جيدًا؟

"اللاعبان أو الثلاثة المعروفون أكثر في أوروبا وخاصة في بلجيكا هم بالطبع محمد صلاح ومرموش، وبالنسبة لبلجيكا، هناك لاعب لعب لعدة سنوات في أندرلخت هو محمود تريزيجيه".

"لكن من غير الممكن التنبؤ في أي حالة سيكونون، الجميع يقول إن ليفربول ليس في حالة جيدة وصلاح ليس في حالة جيدة، وكان يجلس على الدكة، وهكذا، ولدينا المشكلة نفسها في بلجيكا، لوكاكو ودي بروين لم يلعبا كثيرًا هذا الموسم بسبب الإصابات، وحتى عندما لم يكن دي بروين مصابًا لم يصل بعد إلى مستواه".

"لكنني أعتقد أن هذا تصريح خطير لأن كأس العالم سيكون بعد سبعة أشهر ويمكن أن يحدث الكثير".

ما هو هدف بلجيكا في كأس العالم؟ وإلى أي مدى يصل طموح الفريق؟

"أعتقد أننا لم نعد في الفترة الجيدة التي كانت لدينا، مع اللاعبين الذين غادروا المنتخب مثل هازارد وفيرتونجن وكومباني وغيرهم، وما زال لدينا فريق جيد، لكنني أعتقد أن أقصى ما يمكننا الوصول إليه هو ربع النهائي، ويجب أن نكون سعداء إذا حققنا ذلك".