علق أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، على المشاركة في بطولة كأس الخليج، والتوديع من دور المجموعات.

منتخب مصر تحت 17 عامًا كان قد فاز على نظيره البحريني (2-1)، اليوم الخميس، لكنه لم يكن كافيًا لمواصلة المشوار في بطولة كأس الخليج تحت 20 عامًا.

تصريحات أحمد الكاس

وقال الكاس عقب توديع كأس الخليج في تصريحات إعلامية: "اتحاد الكرة ساعدنا على خوض احتكاك قوي قبل دخول غمار منافسات كأس العالم في قطر".

أضاف: "حققنا استفادة قوية من خلال وديتي السعودية وبطولة كأس الخليج، حيث واجهنا منتخبات أكبر في الفئة العمرية لتحقيق استفادة قوية قبل المشاركة في المونديال".

اختتم تصريحاته: "نبذل قصارى جهدنا من أجل إسعاد الشعب المصري وتقديم أداء يليق باسم مصر".

وكان منتخب مصر للناشئين اكتفى بالحصول على المركز الرابع في مجموعته، بـ3 نقاط فقط، بعد الخسارة ضد عمان والعراق، ثم الفوز ضد البحرين.

وشارك منتخب مصر تحت 17 عامًا في بطولة كأس الخليج تحت 20 عامًا، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للناشئين في قطر، حيث يقع منتخبنا بالمجموعة الخامسة إلى جانب إنجلترا وفنزويلا وهايتي.