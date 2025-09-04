المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الكاس: بطولة الخليج احتكاك قوي قبل مونديال الناشئين.. ونسعى لتقديم أداء يليق بمصر

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:27 م 04/09/2025
أحمد الكاس

أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 عامًا

علق أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، على المشاركة في بطولة كأس الخليج، والتوديع من دور المجموعات.

منتخب مصر تحت 17 عامًا كان قد فاز على نظيره البحريني (2-1)، اليوم الخميس، لكنه لم يكن كافيًا لمواصلة المشوار في بطولة كأس الخليج تحت 20 عامًا.

منتخب مصر تحت 17 عامًا يتعثر أمام العراق في كأس الخليج

تصريحات أحمد الكاس

وقال الكاس عقب توديع كأس الخليج في تصريحات إعلامية: "اتحاد الكرة ساعدنا على خوض احتكاك قوي قبل دخول غمار منافسات كأس العالم في قطر".

أضاف: "حققنا استفادة قوية من خلال وديتي السعودية وبطولة كأس الخليج، حيث واجهنا منتخبات أكبر في الفئة العمرية لتحقيق استفادة قوية قبل المشاركة في المونديال".

اختتم تصريحاته: "نبذل قصارى جهدنا من أجل إسعاد الشعب المصري وتقديم أداء يليق باسم مصر".

منتخب مصر تحت 17 عامًا يخسر أمام عمان في كأس الخليج

وكان منتخب مصر للناشئين اكتفى بالحصول على المركز الرابع في مجموعته، بـ3 نقاط فقط، بعد الخسارة ضد عمان والعراق، ثم الفوز ضد البحرين.

وشارك منتخب مصر تحت 17 عامًا في بطولة كأس الخليج تحت 20 عامًا، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للناشئين في قطر، حيث يقع منتخبنا بالمجموعة الخامسة إلى جانب إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
كأس الخليج كأس العالم للناشئين أحمد الكاس منتخب مصر للناشئين منتخب مصر تحت 17 عامًا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/كأس-العالم-تحت-17-عاما/2967/news/522382/الكاس-بطولة-الخليج-احتكاك-قوي-قبل-مونديال-الناشئين-ونسعى-لتقديم-أداء-يليق-بمصر", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد الحاوي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%8a/288" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"الكاس: بطولة الخليج احتكاك قوي قبل مونديال الناشئين.. ونسعى لتقديم أداء يليق بمصر", "alternativeHeadline":"الكاس: بطولة الخليج احتكاك قوي قبل مونديال الناشئين", "description": "علق أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، على المشاركة في بطولة كأس الخليج، والتوديع من دور المجموعات. ", "articleSection": "كأس العالم تحت 17 عاما", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/4/6/487750158-1183018449733462-7412575725742709731-n2025_4_6_20_52.webp", "keywords": "أحمد الكاس,منتخب مصر للناشئين,منتخب مصر تحت 17 عامًا,كأس الخليج,كأس العالم للناشئين", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/كأس-العالم-تحت-17-عاما/2967/news/522382/الكاس-بطولة-الخليج-احتكاك-قوي-قبل-مونديال-الناشئين-ونسعى-لتقديم-أداء-يليق-بمصر", "articleBody": "علق أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، على المشاركة في بطولة كأس الخليج، والتوديع من دور المجموعات.منتخب مصر تحت 17 عامًا كان قد فاز على نظيره البحريني (2-1)، اليوم الخميس، لكنه لم يكن كافيًا لمواصلة المشوار في بطولة كأس الخليج تحت 20 عامًا.منتخب مصر تحت 17 عامًا يتعثر أمام العراق في كأس الخليجتصريحات أحمد الكاسوقال الكاس عقب توديع كأس الخليج في تصريحات إعلامية: "اتحاد الكرة ساعدنا على خوض احتكاك قوي قبل دخول غمار منافسات كأس العالم في قطر".أضاف: "حققنا استفادة قوية من خلال وديتي السعودية وبطولة كأس الخليج، حيث واجهنا منتخبات أكبر في الفئة العمرية لتحقيق استفادة قوية قبل المشاركة في المونديال".اختتم تصريحاته: "نبذل قصارى جهدنا من أجل إسعاد الشعب المصري وتقديم أداء يليق باسم مصر".منتخب مصر تحت 17 عامًا يخسر أمام عمان في كأس الخليجوكان منتخب مصر للناشئين اكتفى بالحصول على المركز الرابع في مجموعته، بـ3 نقاط فقط، بعد الخسارة ضد عمان والعراق، ثم الفوز ضد البحرين.وشارك منتخب مصر تحت 17 عامًا في بطولة كأس الخليج تحت 20 عامًا، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للناشئين في قطر، حيث يقع منتخبنا بالمجموعة الخامسة إلى جانب إنجلترا وفنزويلا وهايتي.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/4/6/487750158-1183018449733462-7412575725742709731-n2025_4_6_20_52.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 04T20:27: 00+03:00", "dateModified" : "2025-09-04T21:09:44+03:00", "datePublished" : "2025-09-04T20:27:00+03:00" }