كلام فى الكورة

منتخب مصر تحت 17 عامًا يتعثر أمام العراق في كأس الخليج

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:17 م 01/09/2025
منتخب مصر 17

صورة من مباراة منتخب مصر أمام العراق

سقط منتخب مصر تحت 17 عامًا في فخ الهزيمة أمام نظيره العراق، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات كأس الخليج، المقامة في مدينة أبها السعودية.

وتفوق منتخب العراق على نظيره مصر بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الثانية من كأس الخليج.

وتستضيف مدينة أبها السعودية، مسابقة كأس الخليج تحت 20 عامًا، خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر 2025.

بتواجد 25 لاعبًا.. قائمة منتخب تحت 17 عامًا للمشاركة في كأس الخليج

منتخب مصر يتعثر أمام العراق

افتتح زين العابدين ياسر، لاعب منتخب العراق، التسجيل لصالح فريقه أمام مصر، في الشوط الأول من المباراة، ليمنح أسود الرافدين الأفضلية على الفراعنة.

وعزز منتخب العراق من تقدمه عن طريق يوسف جاسم، في الشوط الثاني من اللقاء، ليتقدم أسود الرافدين على مصر بثنائية دون رد.

حاول منتخب مصر التسجيل والعودة في النتيجة، إلا أن العراق حافظ على تقدمه في المباراة بثنائية، ليتنتهي المواجهة بفوز أسود الرافدين بثنائية نظيفة.

منتخب مصر تحت 17 عامًا يخسر أمام عمان في افتتاح مشواره بكأس الخليج للشباب

مجموعة منتخب مصر

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من كأس الخليج للشباب، رفقة كل من العراق وسلطنة عمان والبحرين.

وسقط منتخب مصر في فخ الهزيمة أمام سلطنة عمان بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى من مواجهات كأس الخليج للشباب.

منتخب العراق منتخب مصر تحت 17 عامًا كأس الخليج للشباب

