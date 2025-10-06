المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أمير أبو العز.. مهاجم إيطالي ينضم لمنتخب مصر للناشئين

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:00 ص 06/10/2025
أمير أبو العز

أمير أبو العز

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكأس، لبدء معسكر إعداد غداً الثلاثاء، بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر استعداداً لكأس العالم تحت 17 عام التي تقام الشهر المقبل بقطر.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، في الفترة من 3 نوفمبر إلى 27 من الشهر ذاته في قطر.

وعلم "يلا كورة" أن الجهاز الفني لمنتخب مصر قام بتوجيه الدعوة للاعب أمير أبو العز مهاجم نادي مونزا الإيطالي تحت 17 عاماً، للانضمام للمعسكر وذلك بالتنسيق مع لجنة المحترفين باتحاد الكرة المصري التي عرضت اللاعب على الجهاز الفني.

ويعد أمير أبو العز أحد أفضل المهاجمين في أوروبا في فئته العمرية، حيث تم اختياره ضمن التشكيل الرسمي للموسم الماضي للدوري الإيطالي تحت 16 عاما.

أمير أبو العز من أب مصري وأم أوكرانية ويمتلك الجنسيات (الإيطالية – الأوكرانية – المصرية) وهو هداف فريقه مونزا بالموسم الماضي برصيد 14 هدفا.

منتخب مصر للناشئين كأس العالم للناشئين أمير أبو العز

