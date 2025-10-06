المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
السعودية - شباب

السعودية - شباب

1 1
02:00
النرويج - شباب

النرويج - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

1 1
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لمناقشة الأزمات المالية.. مصدر ليلا كورة: مجلس الزمالك يجتمع مساء الإثنين

محمد خيري

كتب - محمد خيري

11:28 ص 06/10/2025
مجلس إدارة الزمالك

مجلس إدارة الزمالك

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعا اليوم، لمناقشة العديد من الملفات الهامة، والتي يأتي على رأسها حل الأزمات المالية.

وتستمر اجتماعات مجلس الزمالك، لمناقشة الأزمات التي يواجهها النادي في الفترة الأخيرة.

وكان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، قد اجتمع بـ جون إدوارد المدير الرياضي للنادي بالأمس، وتم الاستقرار على استمرار يانيك فيريرا مدرب الفريق.. طالع التفاصيل من هنا

وعلم يلا كورة، أن هناك اجتماع آخر سيعقده مجلس الزمالك، مساء اليوم الاثنين، من أجل مناقشة الأزمات المالية.

وأوضح المصدر، أن الاجتماع سوف يتضمن مناقشة سداد مستحقات نادي إستريلا أمادورا البرتغالي، في صفقة شيكو بانزا.

وكذلك مستحقات نادي أوليكسندريا الأوكراني، في صفقة خوان بيزيرا، بالإضافة إلى مستحقات نادي اتحاد طنجة المغربي في صفقة عبد الحميد معالي.

وأتم المصدر، أن المجلس سيناقش سداد باقي مستحقات جوزيه جوميز، بالإضافة إلى باقي مستحقات اللاعبين.

وتقدم جوزيه جوميز بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا؛ بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.. طالع التفاصيل من هنا

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك جوميز حسين لبيب فيريرا جون إدوارد شيكو بانزا بيزيرا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg