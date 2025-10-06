يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعا اليوم، لمناقشة العديد من الملفات الهامة، والتي يأتي على رأسها حل الأزمات المالية.

وتستمر اجتماعات مجلس الزمالك، لمناقشة الأزمات التي يواجهها النادي في الفترة الأخيرة.

وكان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، قد اجتمع بـ جون إدوارد المدير الرياضي للنادي بالأمس، وتم الاستقرار على استمرار يانيك فيريرا مدرب الفريق.. طالع التفاصيل من هنا

وعلم يلا كورة، أن هناك اجتماع آخر سيعقده مجلس الزمالك، مساء اليوم الاثنين، من أجل مناقشة الأزمات المالية.

وأوضح المصدر، أن الاجتماع سوف يتضمن مناقشة سداد مستحقات نادي إستريلا أمادورا البرتغالي، في صفقة شيكو بانزا.

وكذلك مستحقات نادي أوليكسندريا الأوكراني، في صفقة خوان بيزيرا، بالإضافة إلى مستحقات نادي اتحاد طنجة المغربي في صفقة عبد الحميد معالي.

وأتم المصدر، أن المجلس سيناقش سداد باقي مستحقات جوزيه جوميز، بالإضافة إلى باقي مستحقات اللاعبين.

وتقدم جوزيه جوميز بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا؛ بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.. طالع التفاصيل من هنا