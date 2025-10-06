يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا مساء اليوم الإثنين بفرع الشيخ زايد، لاعتماد قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة المقرر لها 31 أكتوبر الحالي.

وقال مصدر في تصريحات ليلا كورة إن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعه الأخير في دورته الحالية 2021-2025 مساء اليوم، ويشهد مناقشة خطة الإدارة التنفيذية لتنظيم اجتماع الجمعية العمومية العادية التي تشهد انتخاب مجلس إدارة جديد يقود القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأضاف المصدر: "سيقوم المجلس باعتماد قائمة المرشحين قبل إرسالها بشكل رسمي للجهة الإدارية لاعتمادها".

جدير بالذكر أن لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي الأهلي، أعلنت يوم الجمعة الماضي إغلاق باب الترشح لانتخابات القلعة الحمراء.

وأوضح أن المجلس سيقوم بافتتاح عدد من المنشآت والصالات في فرع الشيخ زايد.