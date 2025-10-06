المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
في اجتماعه الأخير.. مجلس الأهلي يعتمد قائمة مرشحي الانتخابات

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:04 م 06/10/2025
مجلس إدارة الأهلي

مجلس إدارة النادي الأهلي

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا مساء اليوم الإثنين بفرع الشيخ زايد، لاعتماد قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة المقرر لها 31 أكتوبر الحالي.

وقال مصدر في تصريحات ليلا كورة إن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعه الأخير في دورته الحالية 2021-2025 مساء اليوم، ويشهد مناقشة خطة الإدارة التنفيذية لتنظيم اجتماع الجمعية العمومية العادية التي تشهد انتخاب مجلس إدارة جديد يقود القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأضاف المصدر: "سيقوم المجلس باعتماد قائمة المرشحين قبل إرسالها بشكل رسمي للجهة الإدارية لاعتمادها".

جدير بالذكر أن لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي الأهلي، أعلنت يوم الجمعة الماضي إغلاق باب الترشح لانتخابات القلعة الحمراء.

وأوضح أن المجلس سيقوم بافتتاح عدد من المنشآت والصالات في فرع الشيخ زايد.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي انتخابات الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي

