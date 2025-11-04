يبدأ منتخب مصر تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس مشواره في بطولة كأس العالم للناشئين بمواجهة هايتي، اليوم الثلاثاء.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم للناشئين والتي انطلقت أمس الإثنين ستستمر حتى 27 نوفمبر الجاري.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم هايتي وإنجلترا وفنزويلا.

موعد مباراة مصر ضد هايتي

من المقرر أن تقام مباراة مصر ضد هايتي على الملعب رقم 5 بمدينة أسباير الرياضية في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بمونديال الناشئين.

وتنطلق أحداث المباراة في الثالثة والنصف عصر اليوم الثلاثاء.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد هايتي

يمكنكم متابعة مباراة مصر وهايتي في مونديال الناشئين عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

كما سيتم نقل اللقاء أيضًا عبر قناة الكاس القطرية بتعلق أحمد الطيب.

ومن المقرر أن تقام مباراتي الجولتين الثانية والثالثة لمنتخب مصر ضد فنزويلا وإنجلترا يومي 7 و10 نوفمبر الجاري.

قائمة منتخب مصر تحت 17 عاما

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق

خط الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب

وهناك ثنائي في قائمة الانتظار وفقا للوائح الاتحاد الدولي وهما عمار محمد السيد وسيف الجبالي.