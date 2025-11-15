تأهلت منتخبات اليابان وبوركينا فاسو وكوريا الشمالية إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا المقامة في قطر.

اليابان تعبر جنوب أفريقيا

حقق المنتخب الياباني الفوز على نظيره الجنوب أفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

سجل أهداف اليابان كل من هيروتو أسادا (48)، ميناتو يوشيدا (59)، وشوتا فوجي (72) من المباراة المقامة على ملاعب أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبذلك ينتظر المنتخب الياباني في دور الـ16 الفائز من مواجهة فنزويلا ضد كوريا الشمالية.

بوركينا فاسو تفجر مفاجأة بهزيمة ألمانيا

في واحدة من اقوى مفاجآت البطولة، نجح منتخب بوركينا فاسو في هزيمه ألمانيا بنتيجة هدف دون مقابل.

وحسم منتخب بوركينا فاسو المباراة مبكرًا بتسجيله هدف عن طريق محمد زونجو في الدقيقة الخامسة من انطلاق المباراة.

وكانت بوركينا فاسو قد احتلت وصافة ترتيب مجموعتها برصيد 6 نقاط خلف الولايات المتحدة المتصدر برصيد 9 نقاط.

أما ألمانيا فقد تأهلت كمتصدرة لمجموعتها برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن كولومبيا صاحبة الوصافة.

وسيواجه المنتخب البوركينابي مع نظيره أوغندا، والذي فاز في وقت سابق اليوم على السنغال بنفس النتيجة.

كوريا الشمالية تتأهل على حساب فنزويلا

واصل منتخب كوريا الشمالية نتائجه القوية في البطولة بالفوز على فنزويلا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

تقدمت كوريا الشمالية عن طريق يو جين كيم بهدف (13)، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثاني (31) من ركلة جزاء.

وقلص خوان أوريبي الفارق لفنزويلا (62)، لكنه لم يكن كافيا لتجنب الخروج من البطولة.

وسيكون منتخب كوريا الشمالية على موعد مع مواجهة آسيوية خالصة في دور الستة عشر، عندما يواجه اليابان التي فازت بنتيجة 3 / صفر في وقت سابق اليوم على جنوب أفريقيا.