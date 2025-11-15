المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

0 3
19:00
إسبانيا

إسبانيا

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

2 0
17:45
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أوروبا
تركيا

تركيا

1 0
19:00
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

- -
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

- -
21:45
السويد

السويد

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

2 0
18:00
السنغال

السنغال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كأس العالم للناشئين.. تأهل اليابان وبوركينا فاسو وكوريا الشمالية إلى دور الـ16

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:36 م 15/11/2025
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو تفجر مفاجأة بهزيمة ألمانيا

تأهلت منتخبات اليابان وبوركينا فاسو وكوريا الشمالية إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا المقامة في قطر.

اليابان تعبر جنوب أفريقيا

حقق المنتخب الياباني الفوز على نظيره الجنوب أفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

سجل أهداف اليابان كل من هيروتو أسادا (48)، ميناتو يوشيدا (59)، وشوتا فوجي (72) من المباراة المقامة على ملاعب أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبذلك ينتظر المنتخب الياباني في دور الـ16 الفائز من مواجهة فنزويلا ضد كوريا الشمالية.

بوركينا فاسو تفجر مفاجأة بهزيمة ألمانيا

في واحدة من اقوى مفاجآت البطولة، نجح منتخب بوركينا فاسو في هزيمه ألمانيا بنتيجة هدف دون مقابل.

وحسم منتخب بوركينا فاسو المباراة مبكرًا بتسجيله هدف عن طريق محمد زونجو في الدقيقة الخامسة من انطلاق المباراة.

وكانت بوركينا فاسو قد احتلت وصافة ترتيب مجموعتها برصيد 6 نقاط خلف الولايات المتحدة المتصدر برصيد 9 نقاط.

أما ألمانيا فقد تأهلت كمتصدرة لمجموعتها برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن كولومبيا صاحبة الوصافة.

وسيواجه المنتخب البوركينابي مع نظيره أوغندا، والذي فاز في وقت سابق اليوم على السنغال بنفس النتيجة.

كوريا الشمالية تتأهل على حساب فنزويلا

واصل منتخب كوريا الشمالية نتائجه القوية في البطولة بالفوز على فنزويلا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

تقدمت كوريا الشمالية عن طريق يو جين كيم بهدف (13)، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثاني (31) من ركلة جزاء.

وقلص خوان أوريبي الفارق لفنزويلا (62)، لكنه لم يكن كافيا لتجنب الخروج من البطولة.

وسيكون منتخب كوريا الشمالية على موعد مع مواجهة آسيوية خالصة في دور الستة عشر، عندما يواجه اليابان التي فازت بنتيجة 3 / صفر في وقت سابق اليوم على جنوب أفريقيا.

منتخب اليابان منتخب ألمانيا كأس العالم للناشئين كأس العالم تحت 17 عامًا منتخب بروكينا فاسو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    88
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
جورجيا

جورجيا

0 3
إسبانيا

إسبانيا

46

بداية الشوط الثاني

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg