أكد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، أنه يحلم بتحقيق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، مشيراً إلى أن احتضان بلاده للبطولة لا يكفي لتحقيق اللقب.

وتستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية وليد الركراكي في الفترة ما بين 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026.

حلم بالتتويج بكأس أمم أفريقيا

وقال الركراكي في تصريحات صحفية: "نحلم جميعاً بالتتويج بكأس أمم أفريقيا، لكن لا يمكن الفوز بالكأس بالكلام فقط، البطولة أصبحت أكثر صعوبة وهناك منتخبات قوية تمتلك لاعبين كباراً ينشطون في أقوى الأندية الأوروبية".

وأضاف: "احتضان المغرب للبطولة يُعد حافزًا كبيرًا، لكنه لا يكفي لوحده لتحقيق اللقب، لدينا ثقة كبيرة خاصة وأن الكأس ستلعب هنا، لكن يجب أن نصطف جميعاً خلف المنتخب، لا الركراكي ولا اللاعبون قادرون على جلب اللقب بمفردهم، بل الشعب المغربي كله".

وتابع: "في المونديال كان السر في تلاحم الجميع، كنا فريقاً واحداً داخل وخارج الملعب، هذا هو الدرس الذي يجب أن نستحضره إذا أردنا النجاح في كأس إفريقيا".

وأتم الركراكي: "الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية ليس مسؤولية تقنية فقط، بل هو مشروع وطني جماعي يحتاج إلى نفس الروح، والإرادة، والانضباط التي صنعت ملحمة المونديال".