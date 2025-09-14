المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سيغيب عن الديربي.. مانشستر سيتي يعلن التشخيص المبدئي لإصابة مرموش

محمد همام

كتب - محمد همام

02:59 م 10/09/2025
عمر مرموش ريس جيمس

عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي

أصدر نادي مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا لتوضيح موقف الدولي المصري عمر مرموش من خوض لقاء مانشستر يونايتد.

ومن المقرر أن يستضيف فريق مانشستر سيتي على ملعبه "الاتحاد" خصمه مانشستر يونايتد، مساء الأحد المقبل، في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي بأن النتائج الأولية للفحص الذي أُجري له في مصر تشير إلى أنه لن يكون متاحًا للمشاركة في ديربي مانشستر يوم الأحد المقبل.

وأضاف الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي أن اللاعب سيعود إلى مانشستر لإجراء المزيد من التقييم وبدء مرحلة إعادة التأهيل.

وكان مرموش قد تعرض للإصابة مع منتخب مصر في مباراة بوركينا فاسو مساء الثلاثاء، في إطار الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وغادر مرموش في بداية اللقاء، ليشارك بدلًا منه أسامة فيصل، في لقاء انتهى بنتيجة التعادل السلبي.

وشارك الدولي المصري في ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي، صنع خلالها هدفًا كان في مباراة برايتون بالجولة الماضية.

لمعرفة نتائج مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

لمعرفة ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

الدوري الإنجليزي منتخب مصر مانشستر يونايتد مانشستر سيتي ديربي مانشستر

