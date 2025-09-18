المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 1
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

0 0
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

"كاف" يوافق على تغيير موعد تصفيات كأس الأمم تحت 17 سنة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:11 م 18/09/2025
منتخب الناشئين

منتخب الناشئين

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تأجيل تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة.

وكان من المفترض أن تقام تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى أمم أفريقيا قي شهر نوفمبر المقبل.

تأجيل تصفيات شمال أفريقيا

وتقرر تأجيل التصفيات، من نوفمبر 2025 إلى مارس 2026، نظرًا لتعارض الموعد السابق مع النسخة المقبلة لكأس العالم تحت 17 سنة في قطر.

كما تقرر منح مقعد إضافي لمنطقة شمال أفريقيا في النسخة المقبلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، لتتأهل 3 منتخبات من التصفيات بدلًا من منتخبين، نظرًا لانتماء حامل اللقب "منتخب المغرب" للمنطقة، على أن يشارك حامل اللقب في التصفيات.

مصر تشارك في تصفيات شمال أفريقيا

ومن المقرر أن تشارك مصر في التصفيات بالمنتخب الوطني من مواليد 2009.

وكان المديرون الفنيون لاتحادات شمال أفريقيا قد أجمعوا على الموعد الجديد خلال اجتماعهم الذي تم عن بعد عبر منصة "Zoom" وحضره الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري .

كاف منتخب الناشئين تصفيات شمال أفريقيا أمم أفريقيا للناشئين

مباشر
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 1
الزمالك

الزمالك

8

جووووووووووول للزمالك أحرزه عبد الله السعيد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
