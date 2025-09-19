استعاد فريق الأهلي نغمة الانتصارات من جديد، بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وقاد النجم محمود حسن "تريزيجيه" الفريق الأحمر لتحقيق الفوز، بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد، ليمنح الأهلي ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط من 6 مباريات، حقق خلالها:

فوزين

3 تعادلات

خسارة واحدة (كانت أمام بيراميدز بنتيجة 0-2)

موعد مباراة الأهلي القادمة

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

الموعد: الثلاثاء المقبل

التوقيت: الخامسة عصرًا (بتوقيت القاهرة)

