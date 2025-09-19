المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

محمد همام

كتب - محمد همام

10:08 م 19/09/2025
الأهلي

فريق الأهلي

استعاد فريق الأهلي نغمة الانتصارات من جديد، بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وقاد النجم محمود حسن "تريزيجيه" الفريق الأحمر لتحقيق الفوز، بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد، ليمنح الأهلي ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط من 6 مباريات، حقق خلالها:

فوزين

3 تعادلات

خسارة واحدة (كانت أمام بيراميدز بنتيجة 0-2)

موعد مباراة الأهلي القادمة

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

الموعد: الثلاثاء المقبل
التوقيت: الخامسة عصرًا (بتوقيت القاهرة)

لمعرفة ترتيب الدوري المصري.. اضغط هنا

الأهلي الدوري المصري حرس الحدود سيراميكا كليوباترا

