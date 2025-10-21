المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"المغاربة لم يشعروا بالغضب".. الحضري يثير الجدل حول مقارنته بـ ياسين بونو (فيديو)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:43 م 21/10/2025
الحضري وياسين بونو

الحضري وياسين بونو

يرى عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى في مصر أنه أفضل من ياسين بونو، مُشيدًا في الوقت ذاته بالحارس المغربي.

ويفتخر الحضري بتاريخه وما قدمه من بطولات للكرة المصرية ولعل أبرزها فوزه بـ 4 ألقاب لبطولة كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطني أعوام (1998، 2006، 2008 ، 2010).

وتحدث الحضري خلال ظهوره في برنامج "ماتش بوكس" على موقع "يلا كورة" عن أفضليته على ياسين بونو، ولكن وصف المغربي بأنه الآن ضمن أفضل 3 حراس مرمى في العالم.

ووضع صاحب الـ52 عاما محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي كثاني أفضل الحراس في أفريقيا بعد ياسين بونو.

ولم يضع الحضري ياسين بونو كأفضل حارس في أفريقيا تاريخيًا بسبب عدم تحقيقه لبطولة أمم أفريقيا.

 

منتخب مصر عصام الحضري المغرب محمد الشناوي ياسين بونو

