يرى عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى في مصر أنه أفضل من ياسين بونو، مُشيدًا في الوقت ذاته بالحارس المغربي.

ويفتخر الحضري بتاريخه وما قدمه من بطولات للكرة المصرية ولعل أبرزها فوزه بـ 4 ألقاب لبطولة كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطني أعوام (1998، 2006، 2008 ، 2010).

وتحدث الحضري خلال ظهوره في برنامج "ماتش بوكس" على موقع "يلا كورة" عن أفضليته على ياسين بونو، ولكن وصف المغربي بأنه الآن ضمن أفضل 3 حراس مرمى في العالم.

ووضع صاحب الـ52 عاما محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي كثاني أفضل الحراس في أفريقيا بعد ياسين بونو.

ولم يضع الحضري ياسين بونو كأفضل حارس في أفريقيا تاريخيًا بسبب عدم تحقيقه لبطولة أمم أفريقيا.