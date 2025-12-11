المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد أزمة دعم المثليين.. تقارير: فيفا يدرس نقل مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:43 ص 11/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يدرس نقل مباراة منتخب مصر وإيران في بطولة كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب مصر نظيره إيران، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بكأس العالم، ومن المقرر أن تقام المباراة في مدينة سياتل الأمريكية يوم 26 يونيو 2026.

وكانت لجنة تنظيم محلية في سياتل قررت تخصيص المباراة التي ستقام على ملعب لومين في 26 يونيو، لدعم المثليين.

وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان رسمي رافضًا بشكل قاطع إقامة أي أنشطة تخص دعم المثلية الجنسية خلال مباراة المنتخب أمام إيران، في كأس العالم.

وكان مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أدان القرار وقال: "لقد اعترضنا نحن ومصر على هذا القرار، لأنه خطوة غير معقولة وغير منطقية تشير بشكل أساسي إلى دعم مجموعة معينة، ويجب علينا بالتأكيد معالجة هذه النقطة".

إمكانية نقل مباراة مصر وإيران

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن هناك إمكانية لنقل مباراة منتخب مصر وإيران في كأس العالم من ملعب لومين فيلد، بسبب أزمة إقامة أنشطة تخص دعم المثلية الجنسية في اللقاء.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من الممكن نقل مباراة مصر وإيران إلى فانكوفر، على أن تُلعب مباراة نيوزيلندا وبلجيكا في نفس المجموعة في سياتل.

جدير بالذكر أن قرعة كأس العالم 2026، أوقعت منتخب مصر في المجموعة السابعة برفقة كلاً من: بلجيكا، نيوزيلندا وإيران.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر إيران كأس العالم 2026

