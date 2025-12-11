أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، القائمة النهائية التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026.

منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية، إلى جانب منتخبات أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.

قائمة منتخب مصر

حسام حسن أعلن عن قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا، والتي لم تشهد أية تغييرات عن القائمة المعلنة مسبقًا لمعسكر شهر ديسمبر الجاري، والتي تضم 28 لاعبًا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - مصطفي شوبير - محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد عيد - رامي ربيعة - خالد صبحي - ياسر إبراهيم - محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية -حمدي فتحي - مهند لاشين - محمود صابر - محمد شحاتة - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد - صلاح محسن - أسامة فيصل.

ويلتقي منتخب مصر وديًا مع نظيره النيجيري، على استاد القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء المقبل، على أن يفتتح منافسات كأس الأمم الأفريقية يوم 22 من شهر ديسمبر الجاري بملاقاة زيمبابوي.