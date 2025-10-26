يرى عصام الحضري أسطورة حراسة مرمى في الكرة المصرية، أن محمد صبحي حارس مرمى الزمالك أحق بالانضمام إلى منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025، من مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي.

ويعد الحضري أحد أساطير كرة القدم المصرية والأفريقية لما حققه من نجاحات كثيرة ولعل أبرزها فوزه بكأس الأمم الأفريقية (4 مرات) مع الفراعنة.

ويتولى السد العالي - كما يُلقب - تدريب حراسة المرمى في منتخب مصر المشارك في كأس العرب والذي يقوده فنيًا حلمي طولان.

وحل الحضري ضيفًا على برنامج "ماتش بوكس" على موقع "يلا كورة"، وأكد أن محمد صبحي أحق من مصطفى شوبير بالانضمام لمنتخب مصر.

وقال صاحب الـ52 عاما: "هل من المقنع أن أخد حارس احتياطي وأسيب حارس الزمالك الأساسي في كأس الأمم الأفريقية اللي هتتلعب بعد شهرين؟".

شاهد ما قاله عصام الحضري في الفيديو التالي: