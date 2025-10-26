تأهل فريق المصري البورسعيدي إلى مرحلة المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للموسم الحالي 2025-26، ليجاور نادي الزمالك في الدور المقبل من المسابقة.

المتأهلون إلى مجموعات الكونفدرالية

المصري تمكن من الفوز على الاتحاد الليبي (2-0) في مباراة الإياب التي أقيمت بمصر، وانتهت منذ قليل، ليُكمل الفرق الـ16 المتأهلة إلى مرحلة المجموعات.

وأصبحت الفرق المتأهلة إلى مجموعات كأس الكونفدرالية، بعد فوز المصري، هي:

الزمالك.

المصري البورسعيدي.

الوداد المغربي.

شباب بلوزداد الجزائري.

اتحاد العاصمة الجزائري.

زيسكو الزامبي.

عزام يونايتد التنزاني.

مانييما يونيون الكونغولي.

سان بيدرو الإيفواري.

سينجيدا التنزاني.

أولمبيك أسفي المغربي.

كايزر تشيفيز الجنوب أفريقي.

ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

أوتوهو الكونغولي.

دجوليبا المالي.

نيروبي يونايتد الكيني.

تصنيف الأندية في الكونفدرالية

ووفقًا للتصنيف المعلن للأندية من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بداية الموسم الحالي، فأن الأندية ستقسم إلى أربع مستويات على النحو الآتي:

التصنيف الأول: الزمالك، الوداد المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، شباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثاني: ستيلينبوش الجنوب أفريقي، المصري البورسعيدي، دجوليبا المالي، مانييما يونيون الكونغولي.

التصنيف الثالث: كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، أوتوهو الكونغولي، زيسكو الزامبي، عزام يونايتد التنزاني.

التصنيف الرابع: سان بيدرو الإيفواري، سينجيدا التنزاني، أولمبيك آسفي المغربي، نيروبي الكيني.

علمًا بأن تصنيف كاف لأفضل 75 ناديا، لم يتضمن كلا من: زيسكو الزامبي، عزام يونايتد التنزاني، سان بيدرو الإيفواري، سينجيدا التنزاني، أولمبيك آسفي المغربي، نيروبي الكيني.