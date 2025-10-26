حجز النادي الأهلي مقعده في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-26، بينما لا يزال فريق بيراميدز ينتظر حسم موقفه، من التأهل إلى الدور المقبل.

بيراميدز خاض مباراة الذهاب في دور الـ 32، مساء اليوم الأحد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 مع التأمين الإثيوبي، بينما تقام مباراة الإياب، الخميس المقبل.

أندية مجموعات دوري أبطال أفريقيا

بينما كان الأهلي تأهل إلى مرحلة المجموعات، متخطيًا إيجل نوار البوروندي، بفوزه عليه (2-0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من دور الـ 32.

بالإضافة إلى بيراميدز، هناك مقعدًا آخر لم يحسم، بين نهضة بركان المغربي وأهلي طرابلس الليبي، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي (1-1)، بينما تقام مباراة الإياب، مساء السبت المقبل في المغرب.

وإليكم الأندية التي تأهلت إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا:

الأهلي المصري.

صنداونز الجنوب أفريقي.

الترجي التونسي.

سيمبا التنزاني.

الهلال السوداني.

يانج أفريكانز التنزاني.

بترو أتلتيكو الأنجولي.

الجيش الملكي المغربي.

مولودية الجزائر.

ريفرز يونايتد النيجيري.

شبيبة القبائل الجزائري.

الملعب المالي.

سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي.

باور ديناموز الزامبي.

تصنيف الأندية في دوري أبطال أفريقيا

ووفقًا للتصنيف المعلن للأندية من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بداية الموسم الحالي، فأن الأندية ستقسم إلى أربع مستويات على النحو الآتي:

التصنيف الأول: الأهلي المصري، صنداونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، سيمبا التنزاني.

التصنيف الثاني: الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، بترو أتلتيكو الأنجولي، الجيش الملكي المغربي.

التصنيف الثالث: مولودية الجزائر، ريفرز يونايتد النيجيري، شبيبة القبائل الجزائري، الملعب المالي.

التصنيف الرابع: سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي، باور ديناموز الزامبي.

ومن خلال المباريات المتبقية، الأولى بين بيراميدز والتأمين الإثيوبي، وحال تأهل ممثل مصر، سينضم إلى التصنيف الثاني، بينما منافسه سيكون في التصنيف الرابع، إذا فجر مفاجأة وعبر لمرحلة المجموعات.

بينما المباراة الأخرى تجمع بين نهضة بركان وأهلي طرابلس، وحال تأهل ممثل المغرب سينضم للتصنيف الأول، ويتراجع سيمبا للتصنيف الثاني، بينما ممثل ليبيا حال تأهل سيكون بالتصنيف الرابع.

بالتالي تأهل بيراميدز ونهضة بركان، يعني تراجع شبيبة القبائل والملعب المالي للمستوى الرابع.