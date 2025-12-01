المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مصر من بينهم.. تأشيرة مجانية لـ4 دول في أمم أفريقيا 2025

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:19 م 28/10/2025
منتخب مصر ضد غينيا بيساو

منتخب مصر - صورة أرشيفية

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2025، عن منح جماهير 4 دول تأشيرة إلكترونية مجانية للسفر إلى المغرب.

وأوضحت اللجنة المنظمة في بيان رسمي، أن هناك 4 دول وهم: "مصر، تونس، جنوب أفريقيا وزامبيا"، يمكنهم الحصول على التأشيرة المجانية.

وأضافت أنه يمكن أيضا استعمال تطبيق "يال"، للحصول على بطاقة المشجع (Fan ID) وكذلك الحصول على التأشيرة الإلكترونية للسفر للمغرب (eVisa / AEVM)، وهي خطوة أساسية قبل الحصول على تذاكر المباريات عبر التطبيق الرسمي لبيع التذاكر التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأشارت اللجنة إلى أن كل من يملك بطاقة FAN ID يحق له الحصول على تذكرة واحدة من كل مباراة، كما يجب الحصول على بطاقة المشجع عبر تطبيق "يال" للحصول على تذكرة مباراة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال شهر ديسمبر المقبل في المغرب.

مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا

-  الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي في 22 ديسمبر.. العاشرة مساءً

- الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا في 26 ديسمبر.. الخامسة مساءً

- الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا في 29 ديسمبر.. السادسة مساءً

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر أمم أفريقيا 2025 المغرب 2025

