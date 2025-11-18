لا يخطف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأنظار فقط في الملعب ولكن أيضًا بتصريحاته الجدلية والمثيرة التي يطلقها قبل أو بعد المباريات.

وتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر منذ شهر مارس 2024.

وقاد صاحب الـ59 عاما تدريب الفراعنة في 18 مباراة سواء رسمية أو ودية، فاز في 11، خسر في مباراتين، وتعادل في 5 مباريات.

واعتاد "العميد" على إطلاق التصريحات المثيرة والجدلية منذ قدومه إلى تدريب منتخب مصر.

هجوم لاذع على المنتقدين

أطلق حسام حسن، أمس الإثنين، تصريحات هجومية على منتقدي منتخب مصر بعد الأداء غير المقنع في دورة الإمارات الودية والتي خسر فيها أمام أوزبكستان 2-0 ثم الفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وقال حسن في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "أقول لبعض الناس والبهوات اللي في الاستوديوهات اهدوا شوية، وأغلب الناس تحب المنتخب، لكن هناك بعض الناس تنتقد المنتخب، ونفسيتهم (وحشة)، ".

وأضاف: "قمت بتجربة بعض العناصر مثل محمد شحاتة وأسامة فيصل ومصطفى شوبير، ما الأزمة في ذلك؟، لماذا تصبر الناس (الوحشة) على المدرب الأجنبي فقط، هذا الجهاز بذل مجهودا كبيرا وسأظل أعمل بهذه الطريقة لأني أحب بلدي، (السوشيال ميديا خربت بلاد)".

وأكمل: "أقول للناس الوحشة اهدوا شوية، وممكن أقولك زي المدربين الأجانب أه هي كده وأعمل اللي أنا عايزه".

وتابع: "وصلنا كأس عالم وكأس الأمم والزعلان خليه يستخبى شوية حتى هنكمل مهمتنا".

"احنا بنحب بلدنا وبنموت نفسنا علشان المنتخب.. واللي زعلان يستخبى"✋.. حسام حسن ينفعل ويوجه رسائل في لقاء خاص مع #ONsport عقب الفوز على كاب فيردي.. وسيف زاهر يعلق#ملعب_ON pic.twitter.com/4ZeDm6y3Qk — ON Sport (@ONTimeSports) November 17, 2025

التقليل من الدوري المصري

إذا عودنا إلى الوراء قليلًا، كان لحسام حسن العديد من الانتقادات خلال جلسة جمعته مع الصحفيين في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال حسام حسن في تصريحاته للصحفيين: "انظروا إلى الدوري المصري والكرة التي تلعب فيه، الدوري المصري لا يفرز اللاعبين المطلوبين وأخرنا 3 باصات والكرة بتتقطع، نحن نعاني".

كما اشتكى من قلة عدد المحترفين في منتخب مصر: "أقدم لكم إحصائية كل ما نملكه 8 لاعبين محترفين وفي المقابل هناك منتخبات تمتلك 28 لاعبا محترفا، يجب مصارحة الجماهير بصعوبة الأمر، ونحن نعاني فعليا كرويا".

"في ناس مش عاوزة منتخب مصر ينجح"

كما كشف حسام حسن بعد مباراة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 أن هناك البعض لا يريد نجاحه مع منتخب مصر.

وقال العميد: "لا أسمع لأحد ولا فارق معايا الناس اللي بتشكك فينا".

وأضاف: "في ناس مش عاوزة منتخب مصر ينجح وناس بتشكك ولكنني مبسوط في المنتخب وأنا هنا بمثل الناس الطيبة والكويسة في الشعب المصري".

"مش بتاع تريندات واعتبروني أجنبي"

ووجه حسام حسن رسالة مثيرة قبل مباراة موريتانيا في الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا الماضية، عندما طالب بعدم عودة من كان يدير الكرة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وقال: "مش عاوزين الناس اللي كانت بتدير الكرة المصرية قبل 10 سنوات ترجع تاني، وأنا مش بتاع تريندات ويجب احترام المدرب الوطني مثل الأجنبي واعتبروني أجنبي".

غياب الجمهور بفعل فاعل

تحدث حسام حسن عن غياب الجمهور وذلك قبل مباراة بوتسوانا في الجولة السادسة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وقال: "غياب الجمهور عن مباريات منتخب مصر بفعل فاعل بسبب أن الإعلام يقلل من المنافسين الذين يلعبوا ضد مصر".