أصبح مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر لا يعرف طريق الشباك مع الفراعنة بعدما غاب لفترة طويلة عن تسجيل الأهداف.

ورغم أن مصطفى محمد يعد المهاجم الأول بالنسبة لمنتخب مصر إلا أن معاناته مع تسجيل الأهداف ما زالت مستمرة.

مصطفى محمد.. آخر هدف منذ أكثر من 600 يوما

مر ما يقرب من 605 أيام على آخر هدف سجله مصطفى محمد مع منتخب مصر.

والمفارقة أن آخر هدف سجله "الأناكوندا" كان في أول مباراة لحسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر يوم 22 مارس لعام 2024.

وجاء الهدف ضد نيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر الودية.

ولعب منتخب مصر 17 مباراة منذ لقاء نيوزيلندا، شارك مصطفى محمد في 15 مباراة ما بين أساسيًا وبديلًا، بينما لم يتواجد في مواجهتين بسبب الإصابة.

ولم يستطع أن يسجل أي هدف في 15 مباراة مع الفراعنة، وصنع هدفا وذلك بحسب ما جاء في موقع "ترانسفير ماركت".

وكان تراجع مصطفى محمد عن التهديف سببًا لاعتماد حسام حسن على أسامة فيصل وعمر مرموش في بعض المباريات.

وحصل صاحب الـ27 عاما على دقائق معدودة في بعض المباريات مثلما شارك أمام بوركينا فاسو في 5 دقائق، و11 دقيقة ضد إثيوبيا.