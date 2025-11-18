المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سجل ثم اختفى.. بوصلة مصطفى محمد تفقد الطريق إلى المرمى مع حسام حسن (فيديو)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

03:25 م 18/11/2025
مصطفى

حسام حسن ومصطفى محمد

أصبح مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر لا يعرف طريق الشباك مع الفراعنة بعدما غاب لفترة طويلة عن تسجيل الأهداف.

ورغم أن مصطفى محمد يعد المهاجم الأول بالنسبة لمنتخب مصر إلا أن معاناته مع تسجيل الأهداف ما زالت مستمرة.

مصطفى محمد.. آخر هدف منذ أكثر من 600 يوما

مر ما يقرب من 605 أيام على آخر هدف سجله مصطفى محمد مع منتخب مصر.

والمفارقة أن آخر هدف سجله "الأناكوندا" كان في أول مباراة لحسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر يوم 22 مارس لعام 2024.

وجاء الهدف ضد نيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر الودية.

ولعب منتخب مصر 17 مباراة منذ لقاء نيوزيلندا، شارك مصطفى محمد في 15 مباراة ما بين أساسيًا وبديلًا، بينما لم يتواجد في مواجهتين بسبب الإصابة.

ولم يستطع أن يسجل أي هدف في 15 مباراة مع الفراعنة، وصنع هدفا وذلك بحسب ما جاء في موقع "ترانسفير ماركت".

وكان تراجع مصطفى محمد عن التهديف سببًا لاعتماد حسام حسن على أسامة فيصل وعمر مرموش في بعض المباريات.

وحصل صاحب الـ27 عاما على دقائق معدودة في بعض المباريات مثلما شارك أمام بوركينا فاسو في 5 دقائق، و11 دقيقة ضد إثيوبيا.

حسام حسن مصطفى محمد مباريات منتخب مصر مصر ضد الرأس الأخضر أهداف مصطفى محمد

