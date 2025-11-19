محمد صلاح ينافس على جائزتين في "جلوب سوكر 2025"

أعلنت جوائز "جلوب سوكر" عن المرشحين للمنافسة على الجوائز المقدمة للأفضل في عام 2025.

وتم ترشيح محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، للمنافسة على جائزتين ضمن جوائز جلوب سوكر 2025.

وينافس صلاح على جائزتي أفضل لاعب في العالم، وأفضل مهاجم في العالم.

وكان صلاح قد أسهم في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، كما حصد جائزتي هداف بريميرليج (29 هدفا) وأفضل صانع لعب (18 تمريرة حاسمة).

وعلى المستوى الدولي، أسهم صلاح في تأهل "الفراعنة" إلى كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2026.

جدير بالذكر أن صلاح كان قد سبق له التتويج سابقا بإحدى جوائز جلوب سوكر، وهي جائزة أفضل لاعب عربي لعام 2016.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" في دبي يوم 28 ديسمبر المقبل.

المرشحون لجائزة جلوب سوكر - أفضل لاعب في العالم 2025

عثمان ديمبلي - باريس سان جيرمان

جيانلويجي دوناروما - مانشستر سيتي

ديزيري دوي - باريس سان جيرمان

فيكتور جيوكيريس - أرسنال

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان

ألكسندر إيزاك - ليفربول

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

هاري كين - بايرن ميونخ

خفيتشا كفاراتسخيليا - باريس سان جيرمان

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

كيليان مبابي - ريال مدريد

سكوت مكتوميناي - نابولي

نونو مينديز - باريس سان جيرمان

مايكل أوليس - بايرن ميونخ

كول بالمر - تشيلسي

بيدري - برشلونة

رافينيا - برشلونة

ديكلان رايس - أرسنال

فابيان رويز - باريس سان جيرمان

محمد صلاح - ليفربول

فيتينيا - باريس سان جيرمان

فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن

لامين يامال - برشلونة

المرشحون لجائزة جلوب سوكر - أفضل مهاجم في العالم 2025

جوليان ألفاريز - أتلتيكو مدريد

عثمان ديمبلي - باريس سان جيرمان

سيرهو جيراسي - بوروسيا دورتموند

فيكتور جيوكيريس - أرسنال

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

ألكسندر إيزاك - ليفربول

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

هاري كين - بايرن ميونخ

خفيتشا كفاراتسخيليا - باريس سان جيرمان

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

كيليان مبابي - ريال مدريد

رافينيا - برشلونة

بوكايو ساكا - أرسنال

محمد صلاح - ليفربول

لامين يامال - برشلونة