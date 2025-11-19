المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

محمد صلاح ينافس على جائزتين في "جلوب سوكر 2025"

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:02 ص 19/11/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

أعلنت جوائز "جلوب سوكر" عن المرشحين للمنافسة على الجوائز المقدمة للأفضل في عام 2025.

وتم ترشيح محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، للمنافسة على جائزتين ضمن جوائز جلوب سوكر 2025.

وينافس صلاح على جائزتي أفضل لاعب في العالم، وأفضل مهاجم في العالم.

وكان صلاح قد أسهم في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، كما حصد جائزتي هداف بريميرليج (29 هدفا) وأفضل صانع لعب (18 تمريرة حاسمة).

وعلى المستوى الدولي، أسهم صلاح في تأهل "الفراعنة" إلى كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2026.

جدير بالذكر أن صلاح كان قد سبق له التتويج سابقا بإحدى جوائز جلوب سوكر، وهي جائزة أفضل لاعب عربي لعام 2016.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" في دبي يوم 28 ديسمبر المقبل.

المرشحون لجائزة جلوب سوكر - أفضل لاعب في العالم 2025

عثمان ديمبلي - باريس سان جيرمان

جيانلويجي دوناروما - مانشستر سيتي

ديزيري دوي - باريس سان جيرمان

فيكتور جيوكيريس - أرسنال

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان

ألكسندر إيزاك - ليفربول

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

هاري كين - بايرن ميونخ

خفيتشا كفاراتسخيليا - باريس سان جيرمان

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

كيليان مبابي - ريال مدريد

سكوت مكتوميناي - نابولي

نونو مينديز - باريس سان جيرمان

مايكل أوليس - بايرن ميونخ

كول بالمر - تشيلسي

بيدري - برشلونة

رافينيا - برشلونة

ديكلان رايس - أرسنال

فابيان رويز - باريس سان جيرمان

محمد صلاح - ليفربول

فيتينيا - باريس سان جيرمان

فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن

لامين يامال - برشلونة

المرشحون لجائزة جلوب سوكر - أفضل مهاجم في العالم 2025

جوليان ألفاريز - أتلتيكو مدريد

عثمان ديمبلي - باريس سان جيرمان

سيرهو جيراسي - بوروسيا دورتموند

فيكتور جيوكيريس - أرسنال

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

ألكسندر إيزاك - ليفربول

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

هاري كين - بايرن ميونخ

خفيتشا كفاراتسخيليا - باريس سان جيرمان

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

كيليان مبابي - ريال مدريد

رافينيا - برشلونة

بوكايو ساكا - أرسنال

محمد صلاح - ليفربول

لامين يامال - برشلونة

ليفربول محمد صلاح جلوب سوكر

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg