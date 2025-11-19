المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مصدر ليلا كورة: محلل أداء برتغالي يظهر في تدريبات الزمالك الأربعاء

محمد خيري

كتب - محمد خيري

01:04 م 19/11/2025
مران الزمالك

مران الزمالك

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الأربعاء، في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

محلل أداء جديد

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "فريق الزمالك يستأنف تدريباته اليوم بعد حصول اللاعبين على راحة أمس".

وأتم المصدر تصريحاته: "المران سوف يشهد انضمام اللاعبين الدوليين، بجانب تواجد محلل أداء جديد برتغالي وصل إلى القاهرة أمس، بعد اعتذار محمد علاء عن عدم الاستمرار في منصبه".

وكان محمد علاء محلل الأداء السابق في جهاز أحمد عبد الرؤوف أعلن رحيله بشكل رسمي عن الفريق الأبيض. طالع التفاصيل

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الكونفدرالية محمد علاء

