يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الأربعاء، في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

محلل أداء جديد

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "فريق الزمالك يستأنف تدريباته اليوم بعد حصول اللاعبين على راحة أمس".

وأتم المصدر تصريحاته: "المران سوف يشهد انضمام اللاعبين الدوليين، بجانب تواجد محلل أداء جديد برتغالي وصل إلى القاهرة أمس، بعد اعتذار محمد علاء عن عدم الاستمرار في منصبه".

وكان محمد علاء محلل الأداء السابق في جهاز أحمد عبد الرؤوف أعلن رحيله بشكل رسمي عن الفريق الأبيض. طالع التفاصيل

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.