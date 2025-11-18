المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
منافس مصر في كأس الأمم.. مدرب جنوب أفريقيا يعلن عدم خوض وديات قبل البطولة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:38 م 18/11/2025
هوجو بروس - مدرب جنوب أفريقيا

هوجو بروس مدرب جنوب أفريقيا

أكد هوجو بروس، مدرب منتخب جنوب أفريقيا، أن فريقه لن يخوض أي مباريات ودية قبل المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025، التي تقام في المغرب خلال الفترة بين 21 ديسمبر و18 يناير المقبلين.

منتخب "بافانا بافانا" ينافس في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2025، بجانب مصر وأنجولا وزيمبابوي.

وكان المنتخب الجنوب أفريقي قد فاز على زامبيا 3-1 في مباراة ودية جمعت بينهما يوم السبت الماضي، أكد بروس أنها ستكون الأخيرة لفريقه قبل أمم أفريقيا، إذ يرى أنها "غير ضرورية".

وقال المدرب البلجيكي في تصريحات نقلتها شبكة "sabcsport" الجنوب أفريقية: "لا أحب أن ألعب مباراتين أو 3 قبل أن نذهب للبطولة، لقد لعبنا ما يكفي ضد الفرق الأفريقية.

وأضاف: "لقد لعبنا على مدار السنوات الـ4 الماضية تقريبا ضد فرق أفريقية فقط، لذلك لا يتعين علينا لعب مباريات أخرى قبل أن نذهب إلى كأس الأمم الأفريقية، لسنا بحاجة إلى ذلك".

وأوضح: "سيكون الأمر مختلفا بعض الشيء العام المقبل عندما نستعد لكأس العالم، هذا شيء آخر، وستكون الاستعدادات مختلفة أيضا".

وواصل: "لكننا الآن نحاول فقط أن نستعد بشكل جيد ونتأكد من أن الفريق في كامل جاهزيته عندما يبدأ، وألا نبدأ كما بدأنا بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بهزيمة".

وأتم: "أريد الفوز بالمباراة الأولى لأن ذلك يمنحك الكثير من المزايا في البطولة، وخاصة في مرحلة المجموعات، عندما تفوز بمباراتك الأولى".

 

