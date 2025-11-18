رد روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي، على التصريحات التي أدلى بها حسام حسن مدرب الفراعنة، والمتعلقة بالتعامل مع المدربين الوطنيين والأجانب.

وانتقد حسام حسن، خلال تصريحاته التي أدلى بها عقب مواجهة كاب فيردي الودية، تصرف الجماهير والمحللين مع المدربين الأجانب الذين سبق وأن تولوا المهمة الفنية للمنتخب بحالة من الود والصبر في مختلف المواقف، عكس ما يحدث معه.

وقال ميكالي خلال بيان صحفي أصدره المدرب عبر حسابه، أن تصريحات حسام حسن لم تكن موفقة من وجهة نظره، مذكرًا الجماهير بإنجازاته كمدرب وأثناء فترة تواجده مع منتخب مصر الأوليمبي.

وأوضح أنه ساهم في تواجد محمد شحاتة ومحمود صابر وأسامة فيصل، مع منتخب مصر الأول بفضل مستواهم الذي برز أثناء تواجدهم تحت قيادته في المنتخب الأوليمبي.

وأبرز خلافه مع حسام حسن، فيما يتعلق مع جنسية المدربين مؤكدًا أن العامل الأهم هو الكفاءة، وذكر عدة أمثلة مثل كارلو أنشيلوتي مع البرازيل وتوماس توخيل مع إنجلترا، وماوريسيو بوكيتينو مع أمريكا.

بيان روجيرو ميكالي

"من الجيد دائمًا أن يتم تذكّرك — حتى لو لم تكن السياقات دقيقة تمامًا".

"التصريحات الأخيرة التي أدلى بها زميلي حسام حسن، والتي أشار فيها إلى اسمي أثناء حديثه عن التحديات التي يواجهها في قيادة منتخب مصر، بدت لي غير موفّقة بعض الشيء. ومع ذلك، فقد ذكّرتني بمسيرتي وبالعمل الذي يبرّر القيمة الموضوعة لخبرتي المهنية".

"لقد كان لي شرف أن أكون أول من يحقق ذهبية أولمبية مع المنتخب البرازيلي، مساهماً في إطلاق مسيرة لاعبين مثل جابرييل جيسوس، ورافينيا، وديفيد نيريس، وباكيتا، وريتشارليسون، وجابرييل، كما قدت نيمار خلال واحدة من أفضل فتراته مع المنتخب الوطني".

"لقد درّبتُ أندية عملاقة مثل الهلال في السعودية وأتلتيكو مينيرو في البرازيل — وهما من أكثر الأندية عراقة ومطالبة في آسيا وأمريكا الجنوبية".

"ومع مصر، وصلنا إلى نهائي نسخة شديدة الصعوبة من كأس الأمم الإفريقية، وامتدّت المباراة إلى الوقت الإضافي أمام منافس قوي، وعلى أرضه، ونحن نلعب بعشرة لاعبين فقط".

"وفي الأولمبياد، هزمنا إسبانيا — التي فازت لاحقًا بالميدالية الذهبية — واحتلّينا المركز الرابع، كما تمت ترقية ما لا يقل عن ثمانية لاعبين إلى المنتخب الأول".

"قال السيد حسن إنه "رقّى" شحاتة وصابر وأسامة فيصل إلى الفريق الأول. من وجهة نظري كمدرب، هؤلاء اللاعبون حجزوا أماكنهم بالجدارة، والاجتهاد، والأداء المتواصل مع المنتخب الأولمبي".

"وفيما يتعلق بالحديث عن المدربين الأجانب لقيادة المنتخبات الوطنية، فأنا أختلف مع هذا الطرح بكل احترام. الكفاءة — وليس الجنسية — هي ما يهم في أعلى المستويات. كارلو أنشيلوتي مع البرازيل، وتوماس توخيل مع إنجلترا، وماوريسيو بوكيتينو مع الولايات المتحدة، أمثلة حديثة على أن كرة القدم العالمية تُقدّر الجودة فوق مكان الميلاد".

"أما بخصوص راتبي، فهو يتماشى مع كفاءتي وسيرتي الذاتية — كما هو الحال في أي مهنة أو سوق حول العالم".

"وفي النهاية، يمكن اعتبار ذكر زميلي لاسمي نوعًا من الاعتراف بالعمل الذي قدمته".

تصريحات حسام حسن

قال حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عبر قناة "أون سبورت": "قمت بتجربة بعض العناصر مثل محمد شحاتة وأسامة فيصل ومصطفى شوبير، ما الأزمة في ذلك؟، لماذا تصبر الناس (الوحشة) على المدرب الأجنبي فقط، هذا الجهاز بذل مجهودا كبيرا وسأظل أعمل بهذه الطريقة لأني أحب بلدي، (السوشيال ميديا خربت بلاد)".

وأضاف: "أقول للناس الوحشة اهدوا شوية، وممكن أقولك زي المدربين الأجانب أه هي كده وأعمل اللي أنا عايزه".